I dati del coronavirus in Italia si aggiornano costantemente: ad una settimana dai primi contagi – stando alle ultime notizie – sono 17 i decessi e 650 le persone contagiate da COVID-19. Aumentano i casi positivi, ma restano comunque legati ai due focolai principali da cui tutto è partito, ovvero Lombardia e Veneto. Si tratta, infatti, di persone provenienti dalle zone rosse o comunque in contatto con le stesse. Sono 13, allo stato attuale, le regioni italiane coinvolte dai contagi. In particolare, 403 casi in Lombardia che con i suoi 14 morti resta la zona più ‘calda’, 111 contagiati in Veneto e 2 decessi, 97 contagi e un morto in Emilia Romagna, 19 casi in Liguria, 4 in Sicilia, tre nel Lazio, Campania e Marche, due in Toscana e Piemonte ed un caso di contagio rispettivamente in Alto Adige, Abruzzo e Puglia.

Coronavirus ultime notizie, calo dei casi nei prossimi giorni: ma è solo questione di calcolo

Dopo la moltiplicazione dei casi di coronavirus di questi giorni, nelle prossime ore si potrebbe avere un calo delle positività: ciò dipenderà dalla decisione di comunicare in maniera differente il bollettino dei contagi. Non un’effettiva diminuzione dell’epidemia, dunque, ma solo un nuovo sistema di calcolo dei casi. «In Italia – ha spiegato l’infettivologo dello Spallanzani Giuseppe Ippolito – si sta lavorando affinché vengano comunicati solo i casi di nuovo coronavirus clinicamente rilevanti», ovvero quelli con sintomi importanti. «Coloro che risultano positivi ai tamponi fatti per qualsiasi altro motivo, – ha spiegato – andranno in una lista separata ma comunque estremamente importante per la definizione della situazione epidemiologica». Le nuove modalità, adottate nel resto dei Paesi del mondo, dovrebbero servire a ridurre il panico creatosi in questi giorni.

Notizie incoraggianti sui dati

Buone notizie giungono dalle guarigioni da coronavirus: sono 45 le persone che hanno superato il virus dopo pochi giorni e, dei 650 contagiati, meno della metà sono in ospedale, la maggior parte dei rimanenti sono seguiti a casa e alcuni non sono neanche monitorati. Un altro segnale di speranza è giunto dal Sacco di Milano dove i ricercatori hanno isolato il ceppo italiano del virus da quattro pazienti di Codogno. Uno strumento in più nella ricerca di un vaccino e di farmaci mirati contro il coronavirus.

