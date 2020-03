Coronavirus ultime notizie. Dati aggiornati ad oggi, domenica 1° marzo sale a oltre 1000 il numero dei contagiati e a 29 quello dei morti legati all’epidemia da Covid-19. Le persone guarite sono invece 50. Da registrare nelle ultime ore altri quattro contagiati in Friuli Venezia Giulia: i pazienti sono stati presi in carico dal Servizio sanitario regionale e i campioni dei test inviati all’Istituto Superiore di Sanità. Terzo caso anche in Abruzzo. Si tratta di un uomo ricoverato in isolamento all’ospedale di Pescara. Il paziente, residente nel pescarese, era rientrato la scorsa settimana da un viaggio di lavoro in Lombardia.

La chiusura delle scuole

Coronavirus ultime news: le scuole restano chiuese solo nelle Regioni con zone rosse. Si tratta di Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. In Piemonte gli studenti torneranno in classe mercoledì, in Liguria invece classi vuote solo a Savona; ritorno sui banchi anche in Friuli Venezia Giulia e Marche. Per domani, lunedì 2 marzo 2020, è atteso il nuovo decreto del presidente del Consiglio: via le zone gialle e singole città equiparate allo status delle tre Regioni più colpite, con le stesse restrizioni. Oltre Savona, anche Pesaro-Urbino.

Coronavirus ultime news: blocco dei voli dagli Stati Uniti verso l’Italia

La compagnia American Airlines ha reso noto di aver sospeso sino al 24 aprile 2020 tutti i voli da e per Milano, dall’aeroporto “Jfk” di New York e da quello di Miami. La decisione dopo che gli Usa hanno annunciato di aver alzato l’allerta al massimo livello (4, ossia “non viaggiare”) per le aree italiane più colpite dal Coronavirus. La compagnia ha anche confermato una riduzione della domanda di voli verso il nostro paese.

Il ministro dell’Economia: entro venerdì 3,6 miliardi per il sostegno alle imprese

«Abbiamo già pronta la fase due. Entro venerdì prossimo (6 marzo, ndr) vareremo un decreto legge per il sostegno dell’economia per tutti i territori e i settori colpiti, in tutto il territorio nazionale. Sarà un pacchetto di risorse aggiuntive e straordinarie da 3,6 miliardi, pari allo 0,2% del Pil». Ad annunciarlo, in un’intervista a ‘La Repubblica’, è il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Il provvedimento, spiega, «conterrà interventi a tutti i livelli, che concorderemo nei prossimi giorni con le parti sociali, le associazioni di categoria e gli enti locali. Abbiamo in mente diverse ipotesi. Dal credito d’imposta per le aziende che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 25%, come si è fatto per il terremoto, a riduzioni delle tasse. Dal contributo aggiuntivo per i fabbisogni operativi del servizio sanitario nazionale alla Cassa integrazione in deroga. Nessuno dovrà restare senza cure o perdere il lavoro per il coronavirus». >> Tutte le notizie sul Coronavirus