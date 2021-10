Covid bollettino 10 ottobre 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 2.278 i nuovi casi di Covid registrati da ieri e 27 le vittime. Nell’ultima giornata sono stati eseguiti 270.044 test, tra tamponi molecolari e antigenici. con il tasso di positività che resta invariato allo 0,8%. (Continua a leggere dopo la foto)

Aumentano i guariti (2.745 oggi), mentre scendono i ricoverati con sintomi, 2.651 (-41 da ieri) e i pazienti in terapia intensiva (364 contro i 367 di ieri). Gli attuali positivi sono 84.808 (-494).

In Lombardia 278 nuovi casi e due decessi, in calo le persone ricoverate con il Covid

Con 56.718 tamponi effettuati sono 278 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività di fatto stabile allo 0,49%. In calo i ricoveri in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri, 54) e nei reparti (-6, 333). Sono due invece i morti nelle ultime 24 ore che portano il totale a 34.085 vittime da inizio pandemia.

Nel dettaglio le singole province: 93 i positivi registrati oggi a Milano, 18 a Bergamo, 50 a Brescia, 10 a Como, 10 a Cremona, 11 a Lecco, 5 a Lodi, 2 a Mantova, 12 a Pavia, 4 a Sondrio,

22 a Monza e Brianza e 29 a Varese.

Covid bollettino 10 ottobre 2021: in Emilia-Romagna 239 casi e 4 morti, ancora in lieve risalita i ricoveri

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 426.429 casi di positività, 239 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.420 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,1%. Nelle ultime 24 ore i decessi per Covid in regione sono stati quattro.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 61 nuovi casi, seguita da Ravenna (41); poi Modena (26), Parma (23), Reggio Emilia (22) e Rimini (18); quindi Ferrara (14), Forlì (9), Cesena (9), Piacenza (9) e, infine, il Circondario imolese (7). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.597 tamponi molecolari, per un totale di 5.937.668. A questi si aggiungono anche 12.8223 tamponi rapidi.

I guariti sono 140 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 397.929. I casi attivi oggi sono 14.992 (+95). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 14.633 (+86), il 97,6% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 44 (+ 2 rispetto a ieri), 315 quelli negli altri reparti Covid (+7).