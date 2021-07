Covid oggi 1.391 casi e 7 decessi, tornano a crescere seppur di poco gli attuali positivi

in

Covid bollettino 11 luglio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 1.391 (ieri 1.400) i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 143.332 tamponi per un indice di positività dello 0,97%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 7 decessi di persone positive al virus, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 127.775. (Continua a leggere dopo la foto)

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 161, lo stesso numero di ieri, con 6 ingressi del giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.134. Torna a crescere, seppur di poco, il numero degli attuali positivi al virus: sono 41.081 (+66). I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.318. Oltre 200 contagi in Lombardia, mentre nessuna regione ha fatto registrare zero nuove infezioni nelle ultime 24 ore.

Nel Lazio oggi 164 nuovi casi e un decesso, il lieve calo i ricoveri

‘Oggi su oltre 6mila tamponi nel Lazio (-1406) e oltre 14mila antigenici per un totale di oltre 20mila test, si registrano 164 nuovi casi positivi (-12), un decesso (-2), i ricoverati sono 128 (-3), le terapie intensive sono 25 (-1), i guariti sono 109. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 122”. Lo dice l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. “Oggi – aggiunge – raggiungiamo 5,9 milioni di dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale, un adulto su due ha completato il percorso vaccinale”.

Covid bollettino 11 luglio 2021: in Lombardia 250 nuovi contagi e un decesso, lieve incremento dei ricoverati

Sono 250 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 in Lombardia. Secondo i dati del Ministero della Salute, i tamponi eseguiti sono stati 26.712. Una persona è morta, portando il totale dall’inizio della pandemia a 33.799 deceduti. I ricoverati con sintomi negli ospedali della regione sono 124, tre in più di ieri, mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 37 persone.