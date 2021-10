Covid oggi 1.516 nuovi casi e 34 morti, in aumento le persone ricoverate con sintomi

in

Covid bollettino 11 ottobre 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 1.516 i nuovi casi di Covid registrati da ieri e 34 le vittime. Nell’ultima giornata sono stati eseguiti solo 114.776 test, tra tamponi molecolari e antigenici. con il tasso di positività che sale all’1,32%. (Continua a leggere dopo la foto)

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi, che sono 2.688 (ieri 2.651), con un aumento di 37 rispetto a ieri mentre sono 374 i ricoverati in terapia intensiva (+10 rispetto a ieri), con 18 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.486.391 i guariti (+ 2.184 ) e 84.106 gli attualmente positivi (-702 ).

Nel Lazio oggi 188 nuovi casi e 5 decessi, ancora 9mila positivi al virus in regione

Oggi nel Lazio, su 8.730 tamponi molecolari e 3.841 tamponi antigenici per un totale di 12.571 tamponi, si registrano 188 nuovi casi positivi (-33), -52 casi rispetto a lunedì 4 ottobre; 5 i decessi (+2), 361 i ricoverati (+21), 51 le terapie intensive (+1) e 193 i guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,4%. I casi a Roma città sono a quota 102”. Lo evidenzia l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato, nel bollettino di oggi.

Sono 9.134 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 361 ricoverati, 51 in terapia intensiva e 8.722 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 369.575 e i morti 8.690, su un totale di 387.399 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 11 ottobre 2021: in Emilia-Romagna 191 nuovi casi e 6 morti, i casi attivi sono 15mila

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 426.620 casi di positività, 191 in più rispetto a ieri, su un totale di 9.710 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Sei i decessi di persone positive al virus in regione registrati nelle ultime 24 ore.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 39 nuovi casi, seguita da Ravenna (32) e Parma (30); quindi Modena (24), Ferrara (23) e Reggio Emilia (17); poi Rimini (10), Piacenza (8) e il Circondario Imolese (6); infine Cesena (2); nessun nuovo caso registrato a Forlì. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.736 tamponi molecolari, per un totale di 5.942.404. A questi si aggiungono anche 4.974 tamponi rapidi.

I guariti sono 134 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 398.063. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 15.043 (+51). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 14.675 (+42), il 97,5% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46 (+2 rispetto a ieri), 322 quelli negli altri reparti Covid (+7).