Covid oggi casi stabili (8.544) ma cresce il numero dei ricoverati, 53 i decessi

Covid bollettino 13 novembre 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 8.544 i nuovi casi di Covid registrati da ieri e 53 le vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 540.371 test, tra tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che si attesta all’1,58%. (Continua a leggere dopo la foto)

I pazienti ricoverati con sintomi sono 3.597 (+72 da ieri), mentre sono 453 quelli attualmente in terapia intensiva (+8 da ieri). Nelle ultime 24 ore sono guarite 4.033 persone, cifra che porta a 4.604.645 il dato complessivo dei guariti da inizio pandemia. Gli attuali positivi salgono a 115.112 (+4.453). Oltre mille nuovi contagi oggi in Lombardia, Veneto e Lazio.

In Campania 830 nuovi casi e 6 decessi, i pazienti in terapia intensiva sono 18

Sono 830 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 27.580 tamponi. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 6 nuovi decessi, 5 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 18 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 285 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Covid bollettino 13 novembre 2021: in Emilia-Romagna 682 nuovi casi e 7 morti, in calo i ricoverati in terapia intensiva

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 438.850 casi di positività, 682 in più rispetto a ieri, su un totale di 28.366 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 2,4%. Sette i decessi di persone positive al Covid in regione nelle ultime 24 ore.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 126 nuovi casi e Ravenna con 83; seguono Cesena (69), Forlì (68) e Rimini (67), poi Modena (60), Reggio Emilia (59), Parma (51). Quindi Ferrara (42), Imola (36) e infine Piacenza con 21 casi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.668 tamponi molecolari, per un totale di 6.323.496. A questi si aggiungono anche 15.698 tamponi rapidi.

I guariti sono 225 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 414.985. I casi attivi sono 10.210 (+450). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 9.783 (+427), il 95,8% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-3 rispetto a ieri), 388 quelli negli altri reparti Covid (+26 rispetto a ieri).