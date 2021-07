Covid in Italia: oggi crescono ancora i nuovi casi (3.121), in lieve aumento i ricoverati

Covid bollettino 17 luglio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono ancora in aumento i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 3.121 contro i 2.898 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 244.727 tamponi, numero record per luglio, e l’indice di positività scende all’1,3%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 13 decessi di persone positive al virus, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 127.864. (Continua a leggere dopo la foto)

In lieve aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.111 (ieri 1.088), con un aumento di 23 persone rispetto a ieri mentre sono 162 i ricoverati in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri), con 9 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono e 4.112.977 i guariti (+2.328) e 43.491 gli attualmente positivi (+777). Oggi ben quattro regioni ha fatto registrare più di 400 nuovi casi, si tratta di Lazio, Lombardia, Sicilia e Veneto.

Nel Lazio oggi 500 nuovi casi e 2 decessi ma resta bassa la pressione sugli ospedali

Anche nel Lazio oggi come nel resto d’Italia risalgono i nuovi casi di contagio al Covid19. Si registrano 500 nuovi casi positivi su quasi 8mila tamponi (-1.187) e oltre 27mila antigenici per un totale di quasi 35mila test. Due i decessi, mentre i ricoverati sono 105, le terapie intensive 25, i guariti 175. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’1,4%”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, rinnovando il suo “appello a vaccinarsi o a completare il percorso vaccinale prima di partire per le vacanze”. I casi salgono, aggiunge l’assessore, “ma rimane bassa la pressione sugli ospedali”.

Sono 2.968 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 105 ricoverati, 25 in terapia intensiva e 2.838 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 337.589 e i morti 8.386, su un totale di 348.943 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 17 luglio 2021: in Sicilia 431 nuovi casi in 24 ore, boom nel Ragusano (134)

Continua a crescere la curva dei contagi in Sicilia. Sono complessivamente 431 su 13.176 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell’Isola, dove gli attuali positivi salgono a quota 4.787 (378 in più rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che i guariti in un solo giorno sono stati 53, mentre non si registrano vittime (6.006 dall’inizio dell’emergenza sanitaria).

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 143, mentre si trovano in terapia intensiva 23 pazienti (nessun nuovo ingresso rispetto a ieri). Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 48 a Palermo, 56 a Catania, 12 a Messina, 134 a Ragusa, 33 a Trapani, 37 a Siracusa, 38 a Caltanissetta, 50 ad Agrigento e 23 a Enna.