Covid bollettino 17 novembre 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 10.172 i nuovi casi di Covid registrati da ieri e 72 le vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 537.765 test, tra tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che è risultato dell’1,89%, in crescita di quasi un punto rispetto a ieri. (Continua a leggere dopo la foto)

Sono 4.060 i ricoverati con sintomi, 90 in più da ieri. Sono 486 le terapie intensive occupate, 5 in più da ieri. Da ieri i guariti sono stati 6.406, 4.623.192 da inizio pandemia. Gli attuali positivi ad oggi sono 127.085 (+3.689). I guariti nelle ultime 24 ore sono 6.406. Impennata di casi in Lombardia, prima regione per numero di nuove infezioni oggi (1.858)

Nel Lazio 944 nuovi casi e 5 decessi, altalenante l’andamento dei ricoveri

Oggi nel Lazio “su 16.625 tamponi molecolari e 34.629 tamponi antigenici per un totale di 51.254 tamponi, si registrano 944 nuovi casi positivi (+117), 5 i decessi (stabili), 597 i ricoverati (-8), 77 le terapie intensive (+3) e +566 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%. I casi a Roma città sono a quota 445.”. Lo comunica l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid di oggi, mercoledì 17 novembre 2021.

Nel Lazio ad oggi sono state superate 9 milioni di somministrazioni di vaccino con il 93,5% di adulti in doppia dose e 87,5% degli over 12 in doppia dose. Le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio sono 13.040, di cui 597 ricoverati, 77 in terapia intensiva, e 12.366 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 385.662 e i morti 8.902 su un totale di 407.604 casi esaminati.

Covid bollettino 17 novembre 2021: in Emilia-Romagna 756 nuovi casi e 2 morti, stabili le intensive in rialzo gli altri ricoveri

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 441.494 casi di positività, 756 in più rispetto a ieri, su un totale di 40.443 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,9%. I decessi di persone positive al virus in regione nelle ultime 24 ore sono stati due.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 139 nuovi casi e Ravenna con 131; seguono Forlì e Rimini (entrambe 101 casi); poi Ferrara (68), Cesena (64), Reggio Emilia (47) e Imola (36); quindi Piacenza e Parma (entrambe 26 casi), e infine Modena con 17 nuovi casi.

I guariti sono 396 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 416.360. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 11.454 (+358). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 10.954 (+333), il 95,6% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 41 (-1 rispetto a ieri), 459 quelli negli altri reparti Covid (+26).