Covid oggi 1.147 casi e 35 morti, i ricoverati in terapia sono 416 (-28 da ieri)

Covid bollettino 18 giugno 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 1.147 (ieri 1.325) i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia. I tamponi esaminati sono 216.026 tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che scende allo 0,5%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 35 decessi, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 127.225. (Continua a leggere dopo la foto)

I ricoverati in terapia sono 416 (-28 da ieri).

Nel Lazio 147 nuovi casi e 3 decessi, scendono a 77 i ricoverati in terapia intensiva

Oggi nel Lazio, su quasi 9mila tamponi (-312) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 147 nuovi casi positivi (+28). I decessi sono 3 (-5), i ricoverati sono 337 (-31). I guariti 564, le terapie intensive sono 77 (-4). “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,6%. I casi a Roma città sono a quota 94”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato.

Sono 4.474 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 337 ricoverati, 77 in terapia intensiva e 4.060 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 332.268 e i morti 8.303, su un totale di 345.045 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione.

Covid bollettino 18 giugno 2021: in Campania 107 nuovi casi e 8 decessi, scendono a 22 i ricoverati in terapia intensiva

Sono 107 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 6.926 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione sono inseriti 8 nuovi decessi, 4 avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 22 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 314 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.