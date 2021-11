Covid oggi 2.834 casi e 41 morti, riprende a salire il numero dei ricoverati

Covid bollettino 2 novembre 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 2.834 i nuovi casi di Covid registrati da ieri e 41 le vittime. Nell’ultima giornata sono stati eseguiti 238.354 test, tra tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che sfiora l’1,2%. (Continua a leggere dopo la foto)

In aumento (+129) i ricoverati per Covid, da ieri in Italia, che salgono in totale a 2.992. Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva (+21) che raggiungono quota 385 con 34 ingressi del giorno.

Nel Lazio oggi 388 nuovi casi e 5 decessi, salgono a quasi 10mila i positivi al virus

Oggi nel Lazio, “su 13.255 tamponi molecolari e 8.131 tamponi antigenici per un totale di 21.386 tamponi, si registrano 388 nuovi casi positivi (-57), in diminuzione rispetto a martedì 26 ottobre (-49); 5 i decessi (+2), 433 i ricoverati (+26), 58 le terapie intensive (+1) e 406 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%. I casi a Roma città sono a quota 191”. Lo comunica l’assessore Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato, nel bollettino di oggi martedì 2 novembre 2021.

Sono 9.727 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 433 ricoverati, 58 in terapia intensiva e 9.236 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 377.448 e i morti 8.804, su un totale di 395.979 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 2 novembre 2021: in Emilia-Romagna 334 nuovi casi e 8 morti, in calo i ricoverati in terapia intensiva

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 433.011 casi di positività, 334 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.962 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,1%, un valore non indicativo come sempre dopo un giorno festivo. 8 i decessi di persone positive al virus da ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 113 nuovi casi, seguita da Modena (54) e Ravenna (43); poi Rimini (29), Ferrara e Cesena (entrambe con 21 nuovi casi), Reggio Emilia (17). Quindi Piacenza (16), Forlì (13), Circondario Imolese (5), e infine Parma (2). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.490 tamponi molecolari, per un totale di 6.177.563. A questi si aggiungono anche 9.472 tamponi rapidi.

I guariti sono 239 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 411.797. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 7.611 (+87). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 7.262 (+76), il 95,4% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 29 (-1 rispetto a ieri), 320 quelli negli altri reparti Covid (+12).