Covid oggi: nuovi casi sotto quota mille, 884 nelle ultime 24 ore, 17 i decessi

Covid bollettino 20 giugno 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 884 (ieri 1.197) i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia. I tamponi esaminati sono 150.522 tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che sale allo 0,6%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 17 decessi di persone positive al virus, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 127.270. (Continua a leggere dopo la foto)

I ricoverati in terapia intensiva sono 389 (-5 nelle ultime 24 ore). Gli attuali positivi scendono a 87.710 (-1.440). I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.304. Per quanto riguarda i nuovi contagi, uniche due regioni sopra quota cento sono Lombardia (145) e Sicilia (135).

In Puglia 45 nuovi casi e un solo decesso, 204 i positivi al virus ancora ricoverati

Sono ancora in calo i nuovi casi positivi al covid19 oggi in Puglia ma i test effettuati sono fortemente diminuiti. Come si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, su 3.990 tamponi per l’infezione da coronavirus sono stati rilevati 45 casi positivi: 9 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Ieri i nuovi casi erano 61 su 7.142 test.

E’ stato registrato un solo decesso, in provincia di Bari. Ieri i morti erano tre. Il totale dei decessi in Puglia dall’inizio dell’emergenza Covid sale a 6.605. Sono 237.399 i pazienti guariti mentre ieri erano 237.305 (+94). I casi attualmente positivi sono 8.655 mentre ieri erano 8.909 (-254). I pazienti ricoverati sono 204 mentre ieri erano 203 (+1).

Covid bollettino 20 giugno 2021: in Toscana 55 nuovi casi e 5 decessi, ancora 38 in terapia intensiva

Sono 55 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana (tutti confermati con tampone molecolare), che portano a 243.864 i casi registrati dall’inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 55 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 25% tra 20 e 39 anni, 42% tra 40 e 59 anni, 9% tra 60 e 79 anni, 0% ha 80 anni o più).

I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 233.747 (95,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.354 tamponi molecolari e 6.378 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 3.985 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 3.270, -0,5% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 172 (10 in meno rispetto a ieri, meno 5,5%), 38 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Oggi si registrano 5 nuovi decessi.