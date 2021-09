Covid oggi 2.407 casi e 44 morti, ancora 112mila gli italiani positivi al virus

Covid bollettino 20 settembre 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 2.407 i nuovi casi di Covid e 44 i morti registrati oggi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 122.441 tamponi, con un tasso positività del 2%. (Continua a leggere dopo la foto)

Salgono a 3.982 i ricoverati con sintomi in Italia, +53 rispetto a ieri. Invece sono in calo (-7) i ricoverati in terapia intensiva che in totale scendono a 523 con 21 ingressi del giorno. Sono 3.383 in più i dimessi e guariti, che portano il totale a 4.395.648, mentre gli attuali positivi sono complessivamente 112.514 (-1.022).

Nel Lazio oggi 243 nuovi casi e 6 morti, torna a crescere il numero dei ricoverati

Oggi nel Lazio su 5.732 tamponi molecolari e 7.165 tamponi antigenici per un totale di 12.897 tamponi, si registrano 243 nuovi casi positivi (-34) e sono -28 rispetto a lunedì 13 settembre. Sono 6 i decessi (+4), 442 i ricoverati (+16), 56 le terapie intensive (-2) e 361 i guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,8%. I casi a Roma città sono a quota 127. Deciso calo dei casi positivi, mai così bassi dagli ultimi due mesi grazie all’effetto vaccini”. Lo evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Sono 11.196 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 442 ricoverati, 56 in terapia intensiva e 10.698 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 361.767 e i morti 8.603, su un totale di 381.566 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 20 settembre 2021: in Emilia-Romagna 333 nuovi casi e 4 morti, risalgono gli attuali positivi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 420.794 casi di positività, 333 in più rispetto a ieri, su un totale di 14.694 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I decessi di persone positive al virus nelle ultime 24 ore sono stati 4.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 78 nuovi casi, seguita da Modena con 62 e Parma (51); quindi Ravenna (34), Forlì (22), Ferrara (20), Rimini (18), Reggio Emilia (17) e Piacenza (13). Infine, Cesena (10) e il Circondario Imolese (8). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5.922 tamponi molecolari, per un totale di 5.718.638. A questi si aggiungono anche 8.772 tamponi antigenici rapidi.

I guariti sono 172 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 393.770. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 13.586 (+157). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 13.127 (+152), il 96,6% del totale dei casi attivi. Rispetto a ieri scende il numero dei ricoverati in terapia intensiva (-2), che sono attualmente 43; i ricoverati negli altri reparti Covid salgono a 416 (+7).