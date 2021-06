Covid oggi 753 casi e 56 morti, i ricoverati in terapia intensiva scendono a 306

Covid bollettino 25 giugno 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 753 (ieri 927) i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia. I tamponi esaminati sono 192.541 tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che scende allo 0,4% come ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 56 decessi di persone positive al virus, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 127.418. (Continua a leggere dopo la foto)

I ricoverati in terapia intensiva scendono a 306, sono quindi 22 in meno rispetto a ieri.

Nel Lazio oggi 91 nuovi casi e 5 decessi, altri 10 ricoverati in meno in terapia intensiva

Oggi nel Lazio, su quasi 8mila tamponi (-1.053) e oltre 16mila antigenici, per un totale di quasi 24mila test, si registrano 91 nuovi casi positivi (-6) e 5 decessi (+2). I ricoverati sono 224 (-30). I guariti sono 123, le terapie intensive sono 64 (-10). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%. I casi a Roma città sono a quota 62″. Lo riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino odierno.

Sono 3.614 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 224 ricoverati, 64 in terapia intensiva e 3.326 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 333.712 e i morti 8.318, su un totale di 345.644 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Nel Lazio “Rt 0.66 e incidenza 12,83 casi per 100mila abitanti”, riferisce D’Amato. “Il Lazio – aggiunge – è la prima Regione italiana per ciclo completo vaccinazione over 12. Nell’ultima settimana è stato superato il valore target del 27%. Bisogna correre più della variante Delta. Ci servono 100mila dosi di” vaccino “Pfizer entro luglio”.

Covid bollettino 25 giugno 2021: in Campania 77 nuovi casi e 8 decessi, scendono a 20 i ricoverati in terapia intensiva

Sono 77 i nuovi casi di coronavirus registrati da ieri in Campania, 6.582 i tamponi molecolari analizzati. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 8 nuovi decessi, 2 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In regione sono 20 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 240 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.