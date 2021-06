Covid oggi 838 casi e 40 decessi, poco più di 57mila italiani ancora positivi al virus

Covid bollettino 26 giugno 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 838 (ieri 753) i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia. I tamponi testati sono 224.493 tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che resta allo 0,4% come ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 40 decessi di persone positive al virus, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 127.458. (Continua a leggere dopo la foto)

Prosegue il calo del numero dei ricoverati con sintomi, 1.771 rispetto ai 1.899 di ieri (-128). Scendono a 298 le persone in terapia intensiva rispetto alle 306 registrate ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 3.301, 4.072.099 da inizio pandemia. Con la Val d’Aosta, si registra una regione a zero contagi da ieri.

Nel Lazio 79 nuovi casi e 3 decessi, ancora 60 in terapia intensiva

Oggi nel Lazio su oltre 8mila tamponi (+425) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 79 nuovi casi positivi (-12), 3 decessi (-2), i ricoverati sono 194 (-30). I guariti sono 192, le terapie intensive sono 60 (-4). “Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino odierno.

Sono 3.498 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 194 ricoverati, 60 in terapia intensiva e 3.244 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 333.904 e i morti 8.321, su un totale di 345.723 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 26 giugno 2021: in Puglia 58 nuovi casi e 5 decessi, i ricoverati sono 167

Sono in lieve calo i nuovi casi di Covid 19 oggi in Puglia mentre sono cresciuti in modo sostenuto i test. In calo i decessi (ieri ne erano stati conteggiati diversi avvenuti nei giorni precedenti). Avanzano, in maniera meno decisa rispetto ai giorni scorsi, i guariti ma in ogni caso gli attuali positivi scendono sotto quota 4mail. Lieve la diminuzione dei ricoverati.

Come si può osservare nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, oggi in Puglia su 6.444 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 58 casi positivi: 15 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, un caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 68 su 5.382 test.

Sono stati registrati 5 decessi: 3 in provincia Bat, 2 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 22. In tutto hanno perso la vita 6.640 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.652.289 test. Sono 242.684 i pazienti guariti mentre ieri erano 242.011 (+673). I casi attualmente positivi sono 3.881 mentre ieri erano 4.501 (-620). I ricoverati sono 161 contro i 167 di ieri (-6).