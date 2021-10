Covid oggi 4.866 nuovi casi e 50 morti, stabile il numero delle persone ricoverate

in

Covid bollettino 28 ottobre 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 4.866 i nuovi casi di Covid registrati da ieri e 50 le vittime. Nell’ultima giornata sono stati eseguiti 570.335 test, tra tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che si attesta allo 0,85%. (Continua a leggere dopo la foto)

In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.609 (ieri 2.615), con un calo di 6 persone rispetto a ieri mentre sono 347 i ricoverati in terapia intensiva (+ 6 rispetto a ieri), con 32 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.548.449 i guariti (+ 3.400 ) e 76.778 gli attualmente positivi (+ 1.413).

In Lombardia 570 nuovi casi e 3 decessi, in calo il numero dei ricoverati

Sono 570 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 3 i decessi, portando così a 34.148 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. Lo rende noto Regione Lombardia. I tamponi effettuati sono 129.733 con un rapporto positivi/tamponi pari allo 0,4%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 45 (-3) e quelli non in terapia intensiva: 300 (-12).

Sono 185 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 78 Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 28 nuovi casi, a Brescia 58, a Como 22, a Cremona 30, a Lecco 8, a Lodi 13, a Mantova 17, a Monza 39, a Pavia 32, a Sondio 8 e a Varese 95.

Covid bollettino 28 ottobre 2021: in Emilia-Romagna 391 nuovi contagi e 6 morti, calano i casi attivi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 431.067 casi di positività, 391 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.365 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,3%. i decessi di persone positive al Covid in regione nelle ultime 24 ore sono stati sei.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 68 nuovi casi, seguita da Rimini (58) e Bologna (56); poi Ravenna (36), Cesena e Imola (32 a testa), Parma (29). Quindi Reggio Emila e Forlì (26 ciascuna), e infine Piacenza e Ferrara (14 ciascuna). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.595 tamponi molecolari, per un totale di 6.130.705. A questi si aggiungono anche 16.770 tamponi rapidi.

I guariti sono 818 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 409.554. I casi attivi oggi sono 7.930 (-433). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 7.616 (-432), il 96 % del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 31 (-3 rispetto a ieri); 283 quelli negli altri reparti Covid (+2).