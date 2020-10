Covid bollettino 29 ottobre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Nuovi contagi ancora in crescita in Italia nelle ultime 24 ore, ne sono stati accertati 26.831 contro i 24.991 di ieri. Crescono anche i tamponi eseguiti, sono 201.452 contro i 199mila di ieri. La Lombardia resta la regione più colpita, con 7.339 nuovi casi. Incremento di decessi nelle ultime 24 ore, si contano 217 vittime contro le 205 di ieri. Il totale dei decessi per Covid da inizio emergenza è ora di 38.122. (segue dopo la foto)

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.651, con un incremento di 115 unità rispetto al giorno precedente. Gli attualmente positivi sono 299.191 (+22.734), mentre i guariti 279.282 (+3.878). Per quanto riguarda la singole regioni, si registrano 7.339 nuovi casi in Lombardia, 3.103 in Campania e 2.585 in Piemonte. Nel Lazio sono 1.995; la regione meno contagiata è la Basilicata (+86). I dati di sintesi sono disponibili sul sito della Protezione Civile.

Oggi in Campania 3.103 casi, dato record; 164 in terapia intensiva

Sono 3.103 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 17.735 tamponi. Si tratta del dato più alto registrato in un sol giorno in Campania dall’inizio dell’emergenza e, per la prima volta, di un dato superiore

ai 3.000 casi. Dei 3.103 nuovi positivi, 242 sono sintomatici e 2.861 sono asintomatici. Il dato, specifica l’Unità di crisi della Regione Campania, è comprensivo dello screening ad Arzano (Napoli). Il totale dei casi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 48.885, mentre i tamponi complessivamente esaminati sono 919.318.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid negli ospedali campani sono 164, 21 in più rispetto a ieri. I posti di terapia intensiva attivabili su base regionale, informa il bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania, sono 227. I posti letto di degenza Covid occupati sono 1.297 su 1.500 attivabili in tutto. Sono 580 i posti letto di terapia intensiva complessivi presenti su base regionale in Campania, 16 in più rispetto al dato contenuto nel bollettino di ieri.

Covid bollettino 29 ottobre 2020: in Piemonte oltre 2.500 ricoveri in 24 ore

Sono 27 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi. Il totale è, dunque, ora

di 4332 deceduti risultati positivi al virus. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 65.030 (+2.585 rispetto a ieri) di cui 1166 (45%) sono

asintomatici.

I ricoverati in terapia intensiva in Piemonte sono 146 (+11 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.381(+144 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 25.364. I tamponi diagnostici finora processati sono 997.507 (+12.787rispetto a ieri), di cui 544.895 risultati negativi. >> Tutte le notizie sul Coronavirus