Covid oggi 3.212 nuovi casi e 63 morti, in calo le persone ricoverate in ospedale

Covid bollettino 29 settembre 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 3.212 i nuovi casi di Covid e 63 i morti registrati oggi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 276.221 tamponi, con un tasso positività dell’1,1 %. (Continua a leggere dopo la foto)

In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.317 (ieri 3.418), con un calo di 101 persone rispetto a ieri mentre sono 450 i ricoverati in terapia intensiva (- 9 rispetto a ieri), con 23 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.441.412 guariti (+ 6.042 da ieri) e 95.979 gli attualmente positivi (- 2.893 ).

Nel Lazio 275 nuovi casi e 4 decessi, attuali positivi in regione sotto quota 10mila

Oggi nel Lazio, su 11.845 tamponi molecolari e 14.354 tamponi antigenici per un totale di 26.199 tamponi, si registrano 275 nuovi casi positivi (+23), in calo rispetto a mercoledì 22 settembre (-16); 4 i decessi (+1), 389 i ricoverati (+1), 60 le terapie intensive (+3) e 588 i guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1%. I casi a Roma città sono a quota 107”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

Sono 9.611 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 389 ricoverati, 60 in terapia intensiva e 9.162 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 365.953 e i morti 8.649, su un totale di 384.213 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 29 settembre 2021: in Emilia-Romagna 258 nuovi casi e 6 morti, stabile il numero dei ricoverati

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 423.377 casi di positività, 258 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.528 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,9%. Sei i decessi di persone positive al virus in regione nelle ultime 24 ore.

La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 50 nuovi casi, seguita da Bologna (40); quindi Parma e Forlì (entrambe con 35 nuovi casi) e Reggio Emilia (32); poi Ferrara (17), Circondario Imolese e Cesena (13 ciascuna), Rimini (9); infine Piacenza e Modena (entrambe con 7). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.014 tamponi molecolari, per un totale di 5.821.992. A questi si aggiungono anche 16.514 tamponi rapidi.

I guariti sono 136 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 395.923. I casi attivi oggi sono 13.984 (+116). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 13.552 (+117), il 96,9% del totale. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (47); 385 quelli negli altri reparti Covid (-1).