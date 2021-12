Covid oggi 17.959 casi e 86 morti, salgono a 7mila gli italiani ricoverati con il virus

in

Covid bollettino 8 dicembre 2021, i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia diffusi dal ministero della Salute. Sono 17.959 i nuovi casi di infezione a Sars-Cov-2 accertati oggi in Italia e 86 i morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati testati 564.698 tamponi, per un tasso di positività del 3,18%. (Continua a leggere dopo la foto)

Sono 6.099 i pazienti ricoverati con sintomi (+21 da ieri), 791 quelli in terapia intensiva (+15 nelle ultime 24 ore). Da ieri sono guarite 9.540 persone, che portano il totale a 4.768.578 dall’inizio della pandemia nel nostro Paese. Gli attuali positivi salgono a 249.214 (+8.320). I guariti nelle ultime 24 ore sono 9.540. Oggi oltre 3mila500 casi in Veneto, 3mila300 in Lombardia.

Nel Lazio oggi 1.554 nuovi casi e 3 morti, i ricoverati in terapia intensiva sono 113

Oggi nel Lazio su 17.665 tamponi molecolari e 35.339 tamponi antigenici per un totale di 53.004 tamponi, “si registrano 1.554 nuovi casi positivi (+80), sono 3 i decessi (-9), 760 i ricoverati (-9), 113 le terapie intensive (+7) e +891 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%. I casi a Roma città sono a quota 740”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Oggi – sottolinea il responsabile della sanità laziale – superata quota un milione di dosi di richiamo oltre 35% del target, continuiamo cosi’, obiettivo a dicembre quota 2 milioni di dosi booster. Chiesto alla struttura commissariale un aumento forniture di anticorpi monoclonali”.

Covid bollettino 8 dicembre 2021: in Emilia-Romagna 1.391 nuovi casi e 13 morti, invariato il numero dei ricoverati in intensiva

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 467.571 casi di positività, 1.391 in più rispetto a ieri, su un totale di 36.207 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,8%. I decessi di persone positive al virus nelle ultime 24 ore sono stati 13.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 252 casi; seguono Rimini (200) e Ravenna (188), Ferrara (171), Reggio Emilia (120), poi Cesena (101), Forlì (99), Parma (88), Piacenza (67), Modena (65) e infine Imola (40).

I guariti sono 559 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 425.992. I casi attivi oggi sono 27.715 (+819). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 26.796 (+788), il 96,6% del totale dei casi attivi. Sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (82, +1 rispetto a ieri); 837 quelli negli altri reparti Covid (+30).