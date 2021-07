in

Covid bollettino 8 luglio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia in Italia. Sono 1.394 (ieri 1.010) i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 174.852 tamponi, per un indice di positività del 0,79%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 13 decessi di persone positive al virus, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 127.731.

Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sono 180. Gli attuali positivi scendono a 41.469 (-371). I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.749. Oggi oltre 200 nuovi casi di contagio in Lombardia e Sicilia, sopra i cento anche Lazio, Veneto e Campania.

Nel Lazio oggi 112 nuovi casi e 4 decessi, scendono a 27 i positivi al Covid in terapia intensiva

Oggi nel Lazio, su oltre 8mila tamponi (-42) e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 21mila test, si registrano 112 nuovi casi positivi (+8) e 4 decessi (-3). I ricoverati sono 139 (-5), i guariti sono 132, le terapie intensive sono 27 (-2). “Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. I casi a Roma città sono a quota 83”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per Covid-19.

Sono 2.242 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 139 ricoverati, 27 in terapia intensiva e 2.076 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 336.015 e i morti 8.369, su un totale di 346.626 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 8 luglio 2021: in Lombardia 215 nuovi casi e un decesso, scendono a 43 le persone ricoverate in intensiva

Una vittima di Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi casi salgono a 215, secondo i dati della Regione. A fronte di 31.272 tamponi processati, i positivi sono lo 0,6%. Diminuiscono i ricoverati: i pazienti Covid nei reparti sono 134 (-16), in terapia intensiva 43 (-1).

Salgono a 75 i nuovi casi di Covid-19 rilevati in provincia di Milano, di cui 47 in città, secondo i dati della Regione Lombardia. Non c’è nessun nuovo contagio nelle province di Lecco e Monza-Brianza. Quanto alle altre province, a Bergamo e a Brescia sono 11 i positivi, a Como 7, a Cremona 18, a Lodi 13, a Mantova 8, a Pavia 6, a Sondrio uno e a Varese 33.