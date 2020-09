Martedì 1 settembre 2020 – Covid Bollettino 1 settembre 2020. Riportiamo i dati della Protezione Civile sulla situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Italia. Il bollettino del Ministero della Salute parla di 978 contagiati, 8 morti e 291 guariti. Ci sono 13 persone in più ricoverate in terapia intensiva. 92 i ricoveri. Sono stati effettuati nel corso della giornata di ieri 81.050 tamponi.

Covid bollettino oggi 1 settembre, i nuovi contagi 978: aumentano ricoverati in terapia intensiva

Vediamo la situazione per regione: in Lombardia 242 casi e due decessi; in Trentino sono 3 i nuovi positivi. Nel rapporto odierno viene chiarito che due di questi presentano sintomi. In ospedale sono ricoverati per Coronavirus ben 5 pazienti, di cui uno affidato alle cure intensive. L’Alto Adige presenta 13 nuovi positivi, mentre restano fermi da tre mesi i decessi. In Veneto sono 97 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. In Piemonte 42 nuovi contagi, di cui 24 asintomatici e 19 importati, i ricoverati in terapia intensiva restano 7. Nelle Marche 16 contagi rilevati nelle ultime 24ore; 5 invece i nuovi positivi in Abruzzo. In Toscana sono 40 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore: oggi si registra pure un decesso. Si tratta di un uomo di 79 anni. In Campania 102 casi oggi, di cui 51 viaggiatori, 19 provenienti dalla Sardegna e 32 dall’estero. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono 5.837. In Basilicata un nuovo caso di Coronavirus sui 462 tamponi somministrati, ma non ci sono decessi. In Umbria 10 nuovi casi e salgono così a 283 i positivi al momento.

Regione Lazio seconda per contagi soltanto alla Lombardia

Covid bollettino della Regione Lazio di oggi 1 settembre 2020. Sono 125 i nuovi casi registrati nel Lazio, soltanto la Lombardia (242) ne conta di più. Ad oggi sono 3.285 i casi positivi a Covid-19, con 336 ricoverati, cui si aggiungono 8 pazienti in terapia intensiva. 878 le persone complessivamente decedute. 2.941 i pazienti in isolamento domiciliare; i guariti sono 7.153.

Covid bollettino oggi 1 settembre: analisi dettagliate del Ministero della Salute

