Covid, il bollettino di oggi: 16.146 nuovi casi e 477 morti nelle ultime 24 ore

Covid bollettino oggi 15 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 16.146 i nuovi casi di positività al coronavirus e 477 i morti nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono 273.506; il rapporto positivi tamponi è al 5,9%, in netto calo rispetto a ieri quando era sopra al 10%. (segue dopo la foto)

I guariti sono 1.713.030 (+18.979). I casi attualmente positivi sono 558.068 di cui 22.841 ricoverati in ospedale, con 2.522 pazienti in terapia intensiva. Le regioni che nelle ultime 24 ore hanno fatto registrare il numero più alto di nuovi casi sono Lombardia (2.205), Sicilia (1.945) ed Emilia-Romagna (1.794).

In Lombardia 2.205 nuovi casi e 68 morti, tasso di positività all’8,3%

In Lombardia scende all’8,3% dal 9% di ieri il tasso di positività rispetto ai tamponi processati. Ieri, questi sono stati 26.535, rilevando 2.205 nuovi contagiati al Covid19 nella regione. I morti, da ieri, sono 68, e portano il totale da inizio pandemia a 26.094. Sono in leggero calo i posti letto occupati dai pazienti Covid19 negli ospedali lombardi. In terapia intensiva sono 466, due in meno rispetto a ieri. I ricoverati negli altri reparti sono 3.601, 13 in meno da ieri. In 24 ore, i guariti dal Covid e i dimessi sono 1.083, secondo gli ultimi dati della Regione.

In provincia di Milano ci sono 518 nuovi positivi al Covid19. Di questi, 186 sono in città. La provincia di Brescia, secondo i dati della Regione Lombardia, è la seconda con più casi oggi (326). Numeri in crescita anche a Mantova (196) e Como (198). Sono 270 i positivi nella provincia di Varese, 137 a Monza, 174 a Pavia, 86 a Bergamo. A Cremona sono 72, a Lecco sono 63, a Lodi 69. In provincia di Sondrio sono 53.

Covid bollettino 15 gennaio 2021: nel Lazio 1.394 nuovi casi e 36 morti

Nel Lazio nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.394 nuovi casi di positività a Covid-19. I decessi sono 36. “Il valore Rt è a 1,1″, fa sapere l’assessore regionale alla Salute, D’Amato. A Roma città i casi tornano a quota 600. Il trend settimanale vede focolai in aumento e i casi in lieve diminuzione. La situazione richiede massima cautela”, ha commentato D’Amato. Il Lazio da domenica sarà in zona arancione, come buona parte d’Italia.

Nel Lazio sono 77.755 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.780 ricoverati, 299 in terapia intensiva, e 74.676 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 105.021, i decessi 4.342 e il totale dei casi esaminati è pari a 187.118. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.