Covid, il bollettino di oggi: 8.585 nuovi casi e 445 morti

Covid bollettino oggi 28 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 8.585 i nuovi casi di coronavirus rilevati su 68.681 tamponi eseguiti e 445 i morti in 24 ore. Il rapporto positivi tamponi è al 12,5%. E’ quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio. In totale dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 2.056.277 persone e ne sono morte 72.370. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.565, quindi 15 meno di ieri. (segue dopo la foto)

Aumentano di 361 i ricoverati con sintomi: oggi nei reparti ospedalieri ci sono quindi 23.932 pazienti in totale. Per quanto riguarda le regioni con il più alto incremento di nuovi casi, in testa c’è sempre il Veneto con 2.782 nuovi casi. Molti meno quelli registrati nelle due che seguono, vale a dire Lazio (966) ed Emilia-Romagna (750).

In Emilia-Romagna brusco calo dei casi, 750 su oltre 10mila tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 167.077 casi di positività, 750 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.444 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Oggi si registrano 31 decessi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,2%. Un brusco crollo rispetto ai dati dei giorni precedenti che vedevano, ogni giorno, anche oltre 1.500 nuovi casi (ieri 1.283). Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 376 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 132 nuovi casi, Bologna con 131, Ravenna (89), Modena (60), Reggio Emilia (52), Piacenza (48), Ferrara (39), Parma (17); quindi Cesena (91), Forlì (61), Imola (30). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.444 tamponi, per un totale di 2.518.742. A questi si aggiungono anche 52 test sierologici e 2.830 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 596 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 101.255. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 58.298 (123 in più rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 55.436 (+80), il 95,1% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 220 (10 in più rispetto a ieri), 2.642 quelli negli altri reparti Covid (+33).

#Coronavirus. In @RegioneER, su oltre 10mila tamponi effettuati, 750 nuovi positivi, di cui 376 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. +596 i guariti. 31 i decessi. https://t.co/hdl1Fox1mW pic.twitter.com/lFeiZhPOYW — RegioneEmiliaRomagna (@RegioneER) December 28, 2020

Covid bollettino oggi 28 dicembre 2020: in Veneto 2.782 nuovi casi e crescono i ricoveri (non in intensiva)

Sono 2.782 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano così a 243.434 il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia. Secondo il Bollettino della regione, aggiornato alle ore 8 di oggi, si registrano poi 69 decessi in più rispetto a ieri, che portano il totale dei morti dal 21 febbraio ad oggi a 6.107. Cresce la pressione sui reparti ospedalieri non critici, con 3.007 ricoverati, 77 in più rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive ci sono 4 pazienti in meno, per un totale di 387 ricoverati