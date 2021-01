Covid, il bollettino di oggi: 17.533 nuovi casi e 620 morti, stabili le intensive

Covid bollettino oggi 8 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 17.533 i nuovi contagi e 620 i morti per Covid registrati nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 140.267, il rapporto positivi tamponi è dunque al 12,5%. I ricoverati in terapia intensiva sono 2587, come ieri. (segue dopo la foto)

I guariti sono 1.589.590 (+17.575). I casi attualmente positivi sono 570.389, di cui 23.313 ricoverati in ospedale. La regione che fa registrare più casi su base giornaliera è ancora il Veneto, con 3.388 casi da ieri, seguito da Emilia Romagna (2.026), Lombardia (1.963) e Sicilia (1.842).

Covid bollettino 8 gennaio 2021: in Emilia-Romagna 2.026 nuovi casi, crescono le intensive ma calano i ricoveri

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 186.913 casi di positività, 2.026 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.348 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è quindi del 13,2%. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 80 morti per Covid.

La situazione dei contagi per provincia vede Bologna con 463 casi, poi Modena con 375 casi, Rimini (234), Reggio Emilia(190), Ravenna (159), Ferrara (152), Piacenza (144), l’area di Cesena (127), il territorio di Forlì (87), il circondario di Imola (54) e Parma (41). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.348 tamponi, per un totale di 2.669.612. A questi si aggiungono anche 380 test sierologici e 9.515 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Le persone complessivamente guarite sono 1.981 in più rispetto a ieri e salgono così a quota 121.855. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 56.848 (-35 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 53.912 (-30), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 245 (5 in più rispetto a ieri), 2.691 quelli negli altri reparti Covid (-10).

Per quanto riguarda i vaccini alle 16 di oggi in Emilia-Romagna sono state vaccinate 47.499 persone, il 64% delle dosi al momento disponibili. 5.371 le somministrazioni oggi a quell’ora, tendendo presente che le aziende sanitarie proseguono per l’intera giornata.

Nel Lazio oggi 1.613 nuovi casi e 45 morti, oltre 700 casi a Roma

Oggi nel Lazio “su oltre 12mila tamponi (+275) si registrano 1.613 casi positivi (-166), 45 decessi (+2) e +1.636 guariti. Diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4,5%. I casi a Roma città sono a quota 700. In questa ultima settimana sono raddoppiati il numero di nuovi focolai di trasmissione in particolar modo relativi ad ambito famigliare ed è aumentata la percentuale di positività nei tamponi effettuati. Questo ci deve portare alla massima cautela”. Lo evidenzia l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel Lazio sono 77.855 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.871 ricoverati, 309 in terapia intensiva e 74.675 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 94.457, i decessi 4.060 e il totale dei casi esaminati è pari a 176.372. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.