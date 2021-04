Covid oggi 16.168 casi e 469 decessi, Campania prima regione per nuovi contagi

Covid in Italia oggi bollettino del 14 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di covid nelle ultime 24 ore sono in crescita, 16.168 contro i 13.447 emersi ieri. I tamponi eseguiti sono 334.766 a fronte dei 304.990 di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono 469. L’indice di positività oggi sale al 4,8% dal 4,4% di ieri. (prosegue dopo la foto)

Le prime tre regioni per numero di nuovi contagi sono Campania (2.212), Lombardia (2.153) e Sicilia (1.542). I ricoverati in terapia intensiva sono 3.490 (-36), con 216 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi scendono a 514.660 (-4.560). I guariti nelle ultime 24 ore sono 20.251, in totale raggiungono quota 3.198.976.

In Campania 2.212 nuovi casi e 27 decessi, in calo i ricoveri

In Campania nelle ultime 24 ore sono emersi 2.212 nuovi casi di positività al coronavirus Sars-Cov-2 dall’analisi di 21.170 tamponi molecolari. I sintomatici sono 701. I nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione sono 27, tutti avvenuti nelle ultime 48 ore. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è di 5.851.

Sono 487 i nuovi casi di coronavirus emersi nella giornata di ieri a Napoli città, su un totale di 3.773 tamponi molecolari analizzati. Dei 2.212 nuovi positivi registrati da ieri in Campania, il maggior numero di nuovi casi è in provincia di Napoli: 1.324 nuovi positivi su un totale di 11.398 tamponi analizzati.

I nuovi guariti sono 1.615, con il totale che sale a 264.906. In calo i ricoveri: in Campania sono 127 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto al dato diffuso ieri, e 1.585 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, 7 in meno rispetto a ieri.

Covid in Italia oggi bollettino del 14 aprile 2021: in Emilia-Romagna 859 casi, 30 decessi e ricoveri in calo

In Emilia-Romagna prosegue il rallentamento della pandemia. Oggi sono stati riscontrati 859 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 27.447 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%. In totale da inizio emergenza in Emilia-Romagna sono stati registrati ad oggi 353.761 casi di positività al coronavirus. I decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono 30.

La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 131 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (119) e Bologna (104); poi Rimini (95), Forlì (93), Parma (77), Modena (72). Quindi Cesena (58), Ferrara (54), infine Piacenza (29) e il Circondario Imolese (27). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.807 tamponi molecolari, per un totale di 4.179.419. A questi si aggiungono anche 11.640 tamponi rapidi.

I guariti sono 660 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 276.162. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 65.117 (+169 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 62.210 (+247), il 95,5% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 317 (-14 rispetto a ieri), 2.590 quelli negli altri reparti Covid (-64).