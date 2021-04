Covid oggi Italia, bollettino del 4 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Nuovi casi di covid in calo rispetto a ieri, sono 18.025; i decessi oggi sono 326, in calo rispetto a ieri (-50). In Italia ad oggi sono morte per il Covid 111.030 persone. I tamponi esaminati sono 250.933, con la percentuale di positivi che sale al 7,1%. (prosegue dopo la foto)

Lombardia ancora in testa per numero di nuovi contagi, 3.003 nelle ultime 24 ore. Poi Campania (1.908) ed Emilia-Romagna (1.700). Gli attuali positivi crescono di 4.180 e oggi sono 569.035. I guariti sono 13.511 in più, in totale 2.988.199. I ricoverati in terapia intensiva sono 11 in meno di ieri, in totale 3.703 (195 gli ingressi nelle ultime 24 ore).

In Puglia 1.628 nuovi casi: aumentano gli attuali positivi, in calo decessi e ricoveri

Sono in calo oggi in Puglia sia i nuovi casi positivi al Covid che il numero dei test effettuati. In calo anche i decessi. Ancora in notevole crescita, invece, la quota degli attuali positivi. Secondo quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione su 10.218 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati registrati 1.628 casi positivi: 588 in provincia di Bari, 68 in provincia di Brindisi, 222 nella provincia Bat, 228 in provincia di Foggia, 231 in provincia di Lecce, 284 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i casi erano 2.142 su 13.636 test. Oggi sono stati rilevati 15 decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.923.001 test. Sono 145.113 i pazienti guariti mentre ieri erano 144.505 (+608). Aumentano pertanto a 51.171 sono i casi attualmente positivi mentre ieri erano 50.166 (+1.005). I pazienti ricoverati sono 2.148 mentre ieri erano 2.153 (-5). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 201.195.

Covid oggi Italia: in Emilia-Romagna in calo nuovi casi (1.700), attuali positivi e ricoveri

Nuovi casi ancora in calo in Emilia-Romagna: oggi sono 1.700 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.778 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano 1.789. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’8,6%. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 35.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 403 nuovi casi e Modena (302); poi Reggio Emilia (181), Parma (166), Ravenna (156), quindi Ferrara (132) e Cesena (109); seguono Rimini (107), Forlì (98), Piacenza (24) e, infine, il Circondario imolese (22). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.603 tamponi molecolari, per un totale di 4.053.148. A questi si aggiungono anche 9.175 tamponi rapidi.

I guariti sono 1.954 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 258.614. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 72.188 (-289 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 68.711 (-220), il 95,2% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 360 (-6 rispetto a ieri), 3.117 quelli negli altri reparti Covid (-63).