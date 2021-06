Covid oggi 1.901 nuovi casi e 88 morti, positivi al virus poco più di 165mila italiani

Covid oggi Italia bollettino 11 giugno 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 1.901 (ieri 2.079) i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia. I tamponi esaminati sono 217.610, con il tasso di positività che scende allo 0,9%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 69 decessi, in calo rispetto agli 88 di ieri, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 126.924. (Continua a leggere dopo la foto)

I ricoverati in terapia intensiva sono 597 (-29). Gli attuali positivi scendono a 165.239 (-4.070). I guariti nelle ultime 24 ore sono 5.893. Su base regionale, in testa per numero di nuovi casi la Sicilia (273), seguita dalla Lombardia (270) e dalla Campania (199).

In Campania 199 nuovi casi e 11 decessi, scendono a 40 i pazienti Covid in terapia intensiva

In Campania nelle ultime 24 ore sono 199 i nuovi casi di coronavirus registrati su un totale di 8.686 tamponi molecolari analizzati. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 11 nuovi decessi di persone positive al virus, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 8 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Il totale dei decessi in Campania dall’inizio della pandemia sale a 7.326. I nuovi guariti sono 648. In Campania sono 40 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 467 quelli ricoverati in reparti di degenza riservati ai positivi al virus.

Covid oggi Italia bollettino 11 giugno 2021: in Emilia-Romagna 139 nuovi casi e 5 decessi, scendono a 61 i ricoverati in intensiva

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 385.457 casi di positività, 139 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.786 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%. Nelle ultime 24 ore si sono verificati 5 decessi di persone positive al virus.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 25 nuovi casi e Cesena con 24, seguite da Ravenna (17) e Parma (16); poi Modena (15), Rimini (10), Reggio Emilia e Forlì (entrambe

con 9 casi). Quindi Ferrara (8), Circondario Imolese (4) e Piacenza (2). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.778 tamponi molecolari, per un totale di 4.863.027. A questi si aggiungono anche 11.008 tamponi rapidi.

I guariti sono 649 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 363.523. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 8.704 (-515 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 8.322 il 95,6% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 61 (-2 rispetto a ieri), 321 quelli negli altri reparti Covid (-13).