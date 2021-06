Covid oggi Italia bollettino 15 giugno 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 1.255 (ieri 907) i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia. I tamponi esaminati sono 212.112 tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che scende allo 0,6%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 63 decessi, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 127.038. (Continua a leggere dopo la foto)

Oggi si registrano 32 ricoverati in meno in terapia intensiva mentre gli ingressi nelle ultime 24 ore sono stati 26; il totale scende a 504. Gli attuali positivi scendono a 105.906 (-51.884). Da ieri ci sono 53.074 guariti e dimessi in più e il totale supera i 4 milioni. Nelle ultime 24 ore solo una regione italiana ha fatto registrare almeno 200 contagi, la Sicilia (200). Sopra i 150 casi solo Lombardia (182) e Puglia (169).

Nel Lazio oggi 118 nuovi casi e 13 decessi, 90 i positivi al Covid ancora in terapia intensiva

Oggi nel Lazio, su quasi 10mila tamponi (+4.405) e oltre 14mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 118 nuovi casi positivi (+7), i decessi sono 13 (+7), i ricoverati sono 430 (-24). I guariti 449, le terapie intensive sono 90 (-4). “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,4%. I casi a Roma città sono a quota 69”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato nel bollettino di oggi, martedì 15 giugno 2021.

Sono 5.502 gli attualmente positivi nel Lazio, di cui 430 ricoverati, 90 in terapia intensiva e 4.982 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 330.853 e i morti 8.281, su un totale di 344.636 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione.

Covid oggi Italia bollettino 15 giugno 2021: in Campania 136 nuovi casi e 15 decessi, scendono a 23 i ricoverati in intensiva

Sono 136 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 7.310 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione sono inseriti 15 nuovi decessi, 5 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 23 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 366 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.