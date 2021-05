Covid oggi Italia bollettino 21 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 5.218 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 269.744 tamponi testati; l’indice di positività oggi scende all’1,9%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 218 decessi di persone positive al virus che fanno salire il totale dei morti positivi al Covid in Italia sopra quota 125mila. Il picco di decessi è dovuto anche ad un riconteggio della regione Campania, di cui diamo conto in questo articolo. (continua a leggere dopo la foto)

I ricoverati in terapia intensiva sono 75 in meno, mentre gli ingressi nelle ultime 24 ore sono stati 51. Gli attuali positivi scendono a 291.788 (-7.698). I guariti da ieri sono 12.695 in più. In testa per nuovi contagi giornalieri la Lombardia (847), seguita da Campania (705) e Sicilia (493).

Nel Lazio 471 nuovi casi e 11 decessi, diminuiscono ricoveri e terapie intensive

Oggi nel Lazio su quasi 14mila tamponi (+2.600) e quasi 16mila antigenici per un totale di 29.659 test, si registrano 471 nuovi casi positivi (-87), i decessi sono 11 (+1), i ricoverati sono 1.323 (-71). I guariti 1.671, le terapie intensive sono 205 (-5). “Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’1,5% i casi a Roma città sono a quota 258. Livello di rischio scende a basso”. Lo sottolinea nel bollettino quotidiano l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Sono 28.927 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.323 ricoverati, 205 in terapia

intensiva e 27.399 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 301.704, i morti 8.074 su un totale di 338.705 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid oggi Italia bollettino 21 maggio 2021: in Campania 705 nuovi casi, 87 i ricoverati in terapia intensiva; corretto il dato dei decessi, 107 in più oggi

Sono 705 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania su 15.506 tamponi molecolari analizzati. Dei 705 nuovi positivi, 229 sono risultati sintomatici o pauci-sintomatici. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti anche 4.722 tamponi antigenici. I nuovi guariti sono 1.630, il totale dei guariti è 333.404. In Campania sono 87 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.042 quelli ricoverati in reparti di degenza.

In Campania sono stati superati i 7mila morti dall’inizio della pandemia da Covid-19. Nel

bollettino diffuso oggi dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 107 nuovi decessi, 85 dei quali, si legge, “si evincono da un’ulteriore e approfondita verifica effettuata dalle Asl e si riferiscono ai mesi precedenti”. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia sale quindi a 7.040.