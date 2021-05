Covid in Italia: oggi 3.995 nuovi casi e 72 morti, prosegue il calo dei ricoveri

in

Covid oggi Italia bollettino 23 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 3.995 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 179.391 tamponi testati; l’indice di positività oggi sale al 2,2%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 72 decessi che fanno salire il totale dei morti positivi al Covid in Italia a 125.225. (continua a leggere dopo la foto)

I ricoverati in terapia intensiva sono 1.410, con 48 ingressi nelle ultime 24 ore. I guariti sono 6.573 in più, mentre gli attuali positivi scendono a 281.092 (-2.652). La distribuzione dei nuovi contagi vede in testa la Lombardia (711), poi la Campania (628) e il Lazio (413).

Nel Lazio oggi 413 nuovi casi e 8 decessi, 194 i ricoverati in terapia intensiva

Oggi su 10.519 tamponi nel Lazio (-2802) e oltre 10mila antigenici per un totale di oltre 21mila test, si registrano 413 nuovi casi positivi (-81), i decessi sono 8 (+2), i ricoverati sono 1255 (-28). I guariti 1109, le terapie intensive sono 194 (-1). “Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 3,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,9% i casi a Roma città sono a quota 217. Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Covid oggi Italia bollettino 23 maggio 2021: oggi in Emilia-Romagna 299 nuovi casi e 6 decessi, ancora in calo i ricoveri

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 382.073 casi di positività, 299 in più rispetto a ieri, su un totale di 12.685 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,3%. I decessi di persone positive al Covid nelle ultime 24 ore sono stati 6.

La situazione dei contagi nelle province vede al primo posto Bologna con 62 nuovi casi, seguita da Parma (44), Reggio Emilia (42) e Cesena (27). Poi Rimini (26), Ravenna (25) e Forlì (19); quindi Modena (18), Ferrara e il Circondario Imolese (entrambe con 13 casi) e infine Piacenza (10). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.627 tamponi molecolari, per un totale di 4.694.496. A questi si aggiungono anche 5.058 tamponi rapidi.

I guariti sono 547 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 349.845. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 19.082 (-254 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 18.194 (-225), il 95,3% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 122 (-4 rispetto a ieri), 766 quelli negli altri reparti Covid (-25).