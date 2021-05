Covid in Italia: oggi 2.949 nuovi casi su 164mila tamponi, calano ancora i ricoverati

in

Covid oggi Italia bollettino 30 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 2.949 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 164.495 tamponi esaminati, l’indice di positività oggi sale all’1,7%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 44 decessi che fanno salire il totale dei morti positivi al Covid in Italia a 126.046 (continua a leggere dopo la foto)

Calano i ricoverati in terapia intensiva, meno 34 da ieri, e sono 27 gli ingressi del giorno. I guariti sono 6.574. Gli attuali positivi scendono a 238.296 (-3.670). I nuovi casi su base regionale vedono in testa la Lombardia (458), poi la Campania (385) e la Sucilia (348).

In Lombardia 458 nuovi casi e 5 decessi, gli attuali positivi sono ancora 32mila

In Lombardia ci sono 458 nuovi casi di Covid19 e si registrano cinque vittime nelle ultime 24 ore con una percentuale di positivi sui tamponi processati in leggero aumento rispetto a ieri. Si passa all’1,6% dall’1,3% di 24 ore fa. I guariti e i dimessi sono 765 in un giorno, mentre gli attualmente positivi inRegione, secondo i dati della Protezione Civile, scendono a 32.063 (-312).

Covid oggi Italia bollettino 30 maggio 2021: in Emilia-Romagna 190 nuovi casi e 3 decessi, sotto quota 100 i ricoverati in terapia intensiva

Crollano i nuovi casi di Covid in Emilia-Romagna: secondo l’ultimo bollettino aggiornato sono 190 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.910 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,6%. I decessi di persone positive al Covid nelle ultime 24 ore sono stati 3, il numero più basso da mesi.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 34 nuovi casi, seguita da Modena (28), Forlì (24), Reggio Emilia (21) e Parma (20). Poi Rimini (19), Ravenna (15), Cesena (11) e Ferrara (9). Infine, Piacenza (5) e il Circondario Imolese (4). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.489 tamponi molecolari, per un totale di 4.764.737. A questi si aggiungono anche 5.421 tamponi rapidi.

I guariti sono 488 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 354.748. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 15.762 (-301 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 15.142 (-903), oltre il 96% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 99 (-5 rispetto a ieri), 521 quelli negli altri reparti Covid (-11 sempre rispetto a ieri).