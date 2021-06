Covid oggi 1.273 casi e 65 morti, i ricoverati in terapia intensiva sono 759

Covid oggi Italia bollettino 7 giugno 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 1.273 (ieri 2.275) i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia dopo l’analisi di 84.567 tamponi, con l’indice di positività che resta all’1,5%. Nelle ultime 24 ore si registrano 65 morti, in crescita rispetto ai 51 di ieri, che portano il totale delle vittime a 126.588 da inizio pandemia. (continua a leggere dopo la foto)

I ricoverati in terapia intensiva sono 759 (-15), con 25 ingressi nelle ultime 24 ore. Calano anche i ricoveri ordinari, -53 da ieri: in totale risultano ospedalizzati ancora 4.910 italiani positivi al virus. Gli attuali positivi su base nazionale scendono a 188.453 (-3.819). Per quanto riguarda la distribuzione regionale dei nuovi contagi, in testa c’è la Campania (177), quindi il Lazio (170) e la Toscana (160).

In Campania 177 nuovi casi e 10 decessi, scendono a 43 i pazienti Covid in intensiva

Sono 177 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 3.406 tamponi molecolari. Dei 177 nuovi casi, 31 sono risultati sintomatici. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 10 nuovi decessi, 6 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Il totale dei decessi in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 è 7.252. I nuovi guariti sono 723, il totale dei guariti è 351.110. In Campania sono 43 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 566 invece quelli ricoverati in reparti di degenza.

Covid oggi Italia bollettino 7 giugno 2021: in Emilia-Romagna 155 nuovi casi, 3 decessi e 642 guariti

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 384.973 casi di positività, 155 in più rispetto a ieri, su un totale di 7.291 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,1 %, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. I decessi di persone positive al virus nelle ultime 24 ore sono stati 3.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 38 nuovi casi, Parma con 34 e Modena (29); poi Cesena (13), Reggio Emilia (11), Forlì (9); seguono Rimini (6), Ravenna (5) e il Circondario Imolese (4); quindi Piacenza (3) e, sempre con 3 nuovi casi, Ferrara. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.488 tamponi molecolari, per un totale di 4.823.966. A questi si aggiungono anche 2.803 tamponi rapidi.

I guariti sono 642 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 360.799. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 10.962 (-490 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 10.486 (-486), il 95,6% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 72 (+2 rispetto a ieri), 404 quelli negli altri reparti Covid (-6).