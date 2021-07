Covid, oggi in Italia nuovi casi stabili (1.390): si ferma il calo degli attuali positivi

Covid bollettino 9 luglio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 1.390 (ieri 1.390) i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 196.922 tamponi, per un indice di positività dello 0,7%, in calo rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 25 decessi di persone positive al virus, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 127.756. (Continua a leggere dopo la foto)

I pazienti in terapia intensiva sono 169 (-11). Rallenta fino a quasi fermarsi il calo degli attuali positivi al virus, sono 41.396 (-73). I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.434. Oggi sopra i duecento nuovi casi Lombardia (230), Campania (226) e Sicilia (201).

Nel Lazio oggi nuovi casi in crescita (135): 3 i decessi, stabili a 27 i ricoverati in intensiva

Oggi su oltre 8mila tamponi nel Lazio (+82) e quasi 16mila antigenici per un totale di quasi 24mila test, si registrano 135 nuovi casi positivi (+23), 3 decessi (-1), i ricoverati sono 135 (-4), i guariti sono 230, le terapie intensive sono 27. “Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,6% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. I casi a Roma città sono a quota 98. L’RT lieve rialzo 0,7 e incidenza sotto quota 10 all’8,5/100mila abitanti”. Lo sottolinea l’assessore

alla Sanità, D’Amato.

Sono 2.144 gli attualmente positivi al Covid-19 nel Lazio, di cui 135 ricoverati, 27 in terapia intensiva e 1.982 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 336.245 e i morti 8.372, su un totale di 346.761 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 9 luglio 2021: in Lombardia 230 nuovi casi e 3 decessi, calano i ricoverati in intensiva

Per il secondo giorno consecutivo la Lombardia supera quota 200 nuovi casi di Covid accertati. Sono 230 infatti i test di persone positive al virus esaminati nelle ultime 24 ore; tre invece i decessi, che portano il totale a 33.795 da inizio pandemia. Lo rende noto il bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (35, -8 rispetto a ieri) e nei reparti (127, -7). A fronte di 32.953 tamponi effettuati, sono 230 i nuovi positivi (0,6%).

Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 89 di cui 46 a Milano città; Bergamo 7; Brescia 21; Como 4; Cremona 9; Lecco 0; Lodi 26; Mantova 10; Monza e Brianza 0; Pavia 7; Sondrio 4 e Varese 21.