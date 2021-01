Secondo quanto riporta Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), sono 9 le regioni ad aver raggiunto la soglia di allerta per le terapie intensive Covid. La soglia di allerta per le terapie intensive è del 30% di capienza, mentre per le aree non critiche, è del 40%. Secondo quanto riporta il sito del ministero della Salute, per ‘aree non critiche’ si intendono “i posti letto di area medica afferenti alle specialità di malattie infettive, medicina generale e pneumologia”. Gli indici di soglia di allerta sono stati definiti dal decreto del Ministro dell Salute del 30 aprile 2020.

Covid: Agenas sulle terapie intensive

La percentuale di regioni che supera la soglia per posti occupati torna ad aumentare, dopo i progressi delle scorse settimane. La media nazionale dell’occupazione è del 30%, ma sono ben 9 le regioni che superano suddetta soglia. La scorsa settimana erano 6. Anche le regioni che superano la soglia per le aree non critiche sono aumentate. Queste regioni sono Emilia Romagna (31%), Friuli Venezia Giulia (35%), Lazio (32%), Lombardia (38%), Piemonte (31%), Provincia autonoma di Bolzano (35%), Provincia autonoma di Trento (50%), Puglia (33%) e Veneto (37%).

Posti letto nelle aree non critiche

Per le aree non critiche, a livello nazionale, la media si attesta al 36%, ovvero sotto la soglia d’attenzione che è fissata al 40%. Ma, anche in questo caso, sono 9 le regioni che superano il limite, una in più rispetto a una settimana fa. Le regioni sono Emilia Romagna (44%), Friuli Venezia Giulia (51%), Lazio (44%), Liguria (41%), Marche (44%), Piemonte (48%), Provincia autonoma di Bolzano (44%), Provincia autonoma di Trento (59%) e Veneto (44%).

Immagini dal sito di Agenas