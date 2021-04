Stasera su Raiuno Sotto copertura di Giulio Manfredonia, miniserie sulla cattura del capoclan dei casalesi Antonio Iovine. Accanto al protagonista Claudio Gioè, che interpreta il commissario Michele Romano (ispirato a Vittorio Pisani, il capo della Squadra mobile di Napoli che seguì l’indagine), tanti attori, tra cui la splendida Dalila Pasquariello. Quest’ultima veste i panni di Anna, una ragazza che ha una relazione clandestina con il boss che si rivelerà decisiva. Scopriamo qualcosa in più di questa giovane attrice partenopea.

Chi è Dalila Pasquariello: carriera, vita privata e curiosità sulla giovane attrice

Dalila Pasquariello, alta 176 centimetri di altezza per 62 chili, è nata il 22 novembre del 1992 in Campania. Ha un diploma in lingue, è appassionata di pittura, cinema e musica. Si definisce una donna sportiva: fa palestra e pratica cross-fit. Nota al grande pubblico per fiction Rai popolari come “Sotto copertura” e “Don Matteo 10”, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella. Ha cominciato all’età di 15 a studiare portamento e a lavorare come indossatrice. Un anno dopo è stata scelta per recitare nella miniserie “Senza Filtro”. Nel 2011 la partecipazione a Miss Italia dove si è aggiudicata il quinto posto in classifica ed è riuscita a vincere la fascia nazionale di Miss Deborah, azienda per la quale ha poi preso a lavorare. In seguito la Pasquariello è stata scelta dalla Rai come nuovo volto per gli annunci di Rai Tre. «La conduzione, in generale, è affascinante perché ti consente di saggiare il mondo dello spettacolo a tutto tondo. Ma il mio sogno è poter fare del cinema. L’ho capito lavorando sui set delle varie produzioni. L’impegno è gravoso, ti coinvolgono per tutto il giorno. Eppure, quando arrivo alla sera, mi sento sempre gratificata. Non avverto la fatica, significa che amo ciò che faccio», ha dichiarato.

Decisivo l’incontro con l’agente Veronica Carbone grazie alla quale lei scelse di partecipare al casting per la miniserie “Sotto copertura” dove è scelta per il ruolo della protagonista femminile. «Inizialmente ci credevo poco, ma Veronica mi ha aiutata a crederci e crescere come attrice», ha spiegato la Pasquariello. Successivamente il ruolo fisso, sempre con la casa di produzione LuxVide, nella serie “Don Matteo 10” in cui ha prestato il volto a Sabrina Esposito.

La popolarità con la serie “Sotto copertura” su Raiuno

Della sua vita privata non si sa praticamente nulla. In un’intervista del 2016 a “Tv Zoom” a proposito della sua sfera intima si limitò a dire queste parole: «Amo cucinare. La pasta, ma anche i dolci, che adoro. Sto col mio fidanzato, con la mia famiglia. Mi godo la quiete domestica a Roma, città che mi ha dato tanto. Anche se ho vissuto per un certo periodo a Milano e mi è rimasta nel cuore». Sui social è poco attiva: l’attrice ci tiene alla propria privacy. Leggi anche l’articolo —> Chi è Enula, vita privata e carriera: tutto sulla cantante di Amici 20