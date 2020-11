E’ morta Daria Nicolodi, mamma di Asia Argento e compagna storica di Dario Argento. La stella di Profondo Rosso è venuta a mancare all’età di settanta anni. E’ diventata famosa per il ruolo della reporter Gianna Brezzi, che si trova a indagare insieme al pianista Marc Daly alla scia di omicidi del capolavoro del thriller italiano. Ripercorriamo i momenti più importanti della sua carriera e vita privata.

Daria Nicolodi: vita e carriera

Nata a Firenze il 19 giugno del 1950 è stata un’attrice e sceneggiatrice italiana, in particolare di film di thriller e horror girati negli anni della relazione sentimentale e artistica con il regista Dario Argento. Muore oggi, 26 novembre 2020 la grande star italiana. Sin da piccola si appassiona alla drammaturgia e a fine anni ’60, finiti gli studi, si trasferisce a Roma. Qui inizia ad avere le prime esperienze nel cinema e nel teatro. Ma la svolta di carriera e di vita decisiva arriva quando conosce Dario Argento. Infatti nel 1975 Daria Nicolodi viene scelta come protagonista del film Profondo Rosso, opera di grande successo internazionale. Inizia una relazione con Argento lo stesso anno e nasce la loro prima figlia, Asia, ma la seconda per Daria. La prima infatti morì a causa di un incidete stradale. La Nicolodi parteciperà, come attrice o sceneggiatrice, a tutti i film del regista romano dal 1975 al 1987. In particolare le sceneggiature di Suspiria e Inferno tanto devono alla sapiente mano dell’attrice toscana. La relazione con Dario Argento termina nel 1985 ma Daria Nicolodi continua a distinguersi nei film horror, tra questi La setta al fianco di sua figlia Asia. Accanto a lei, girò anche a Viola bacia tutti e a La terza madre.

Daria e Asia

Quando Asia Argento ebbe una relazione con Fabrizio Corona, Daria fu interpellata varie volte. Nel 2018, la Nicolodi si rese protagonista di una serie di dichiarazioni che accesero i giornali di gossip. Presa di mira dai media in quel periodo Daria rivelò una notizia scioccante sulla figlia. Stanca, forse, dell'ennesimo scoop della figlia, Daria affermò che Anna Lou, la figlia di Morgan e Asia, era in affido a casa sua. Questa storia andava avanti già dal 2007. La regina di Profondo Rosso ha affermato: «Visto che secondo voi non devo criticare mia figlia qui, vi do in pasto una notizia inedita, grazie alla mia segretezza. Nel 2007 il Tribunale dei Minori di Milano ha affidato a me, mia nipote, ritenendo mia figlia e il padre della bambina inadatti. Il motivo me lo tengo per me».