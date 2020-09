In Campania ha stravinto Vincenzo De Luca. Il governatore uscente si è attestato alle elezioni con una percentuale intorno al 68%, mentre il suo avversario, Stefano Caldoro, si è fermato a poco più del 16%. Una sorta di plebiscito, se vogliamo, come avvenuto in Veneto per Zaia. «È doveroso da parte mia rivolgere un ringraziamento affettuoso alle centinaia di candidate e candidati che hanno combattuto con me questa battaglia e alle forze politiche che hanno sostenuto la mia candidatura», ha affermato De Luca nella prima conferenza stampa da presidente rieletto.

De Luca stravince in Campania: «Non c’è da gavazzare, non abbiamo un minuto da perdere»

«Considero questo un risultato di popolo che ha espresso l’unità delle energie positive e delle forze sane, si è espressa un’unità di popolo che mi permetto di indicare come esempio positivo per l’Italia. Credo che questo risultato sia anche frutto della condivisione del programma che abbiamo indicato per il futuro. Abbiamo indicato un programma che ha al centro un solo obiettivo: il lavoro, per i giovani di Napoli e della Campania», ha dichiarato Vincenzo De Luca.

«È un dovere di onestà intellettuale – ha voluto precisare il governatore – chiarire che questo dato elettorale della Campania non può esser letto in termini di destra e sinistra. La mia candidatura è stata sostenuta dal mondo progressista, ma anche da tante forze moderate, da tante forze anche della destra non ideologica che si sono riconosciute in un programma di governo, nel lavoro di questi anni, nel lavoro fatto non soltanto in occasione della fase più dura dell’epidemia ma anche in occasione del varo di un piano socio-economico di oltre 1 miliardo di euro a sostegno delle imprese e delle famiglie».

De Luca: «I problemi urgono e abbiamo la possibilità di affrontarli e risolverli nel modo migliore»

«Abbiamo di fronte un lavoro duro che ci aspetta già domani mattina. Non abbiamo un minuto di tempo da perdere», ha proseguito il presidente della Campania. «Non è una piccola cosa quella che è successa, è una cosa importante che, almeno per quello che mi riguarda, mi colpisce e mi inorgoglisce profondamente. E dà anche l'energia necessaria a tutti quanti noi per riprendere da questa sera il lavoro. Non c'è da 'gavazzare', godiamoci questo momento com'è giusto che sia, ma veramente non abbiamo un minuto di tempo da perdere. I problemi urgono e abbiamo la possibilità di affrontarli e risolverli nel modo migliore», ha concluso Vincenzo De Luca.