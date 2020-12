Italia rossa per tutti i festivi e prefestivi, la decisione del governo Conte per il nuovo decreto Natale 2020 è effettiva: sarà un lockdown a singhiozzo, con il paese in zona rossa nei giorni di festa e vigilia e zona arancione per il tempo restante. Il dl anti-Covid approvato dal Cdm nella serata di ieri, venerdì 18 dicembre 2020, conferma in parte le indiscrezioni trapelate nei giorni precedenti. Con qualche novità per le deroghe: non solo congiunti stretti per il pranzo di Natale.

Decreto Natale 2020, le regole per i giorni festivi e prefestivi

“Durante i giorni festivi e prefestivi – si legge nel testo in merito alle deroghe per gli spostamenti in zona rossa – compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”.

Una misura, ha precisato Conte, “che abbiamo pensato per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo”. Un massimo di due persone “non conviventi” dunque, non necessariamente parenti, che potranno portare con sé i minori di 14 anni, disabili o chi non è autosufficiente ma convive con chi si sta spostando.

Zona arancione nelle restanti date

Riassumendo, dunque, il decreto Natale 2020 conferma un’Italia in zona rossa nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Zona arancione, invece, nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. Nessun anticipo per il coprifuoco, che resta dalle 5 del mattino alle 22. Nei giorni arancioni non sarà possibile lo spostamento tra comuni: unica deroga per i comuni sotto i 5mila abitanti in un raggio di 30 chilometri, esclusi tuttavia gli spostamenti verso i comuni capoluogo. Per quel che riguarda gli esercizi commerciali, i negozi potranno rimanere aperti ma bar e ristoranti dovranno restare chiusi. >> Covid Marche, al via lo screening di massa con tamponi antigenici gratuiti