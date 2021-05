Decreto Sostegni bis approvato. Si è concluso da poco il consiglio dei Ministri che aveva all’ordine del giorno, tra l’altro, l’approvazione delle misure urgenti di ristoro per le attività penalizzata dalla pandemia. Secondo le indiscrezioni il nuovo intervento di sostegno all’economia ha un valore di 15,4 miliardi. Alle 16 è prevista una conferenza stampa del premier Mario Draghi per illustrare le misure approvate. (continua a leggere dopo la foto)

Decreto Sostegni bis approvato: 15,4 miliardi dedicati ai ristori

“Il decreto Sostegni bis è in rampa di lancio e si preannuncia come l’intervento più corposo dall’inizio della pandemia: 15,4 miliardi dedicati ai ristori, che comprendono anche un conguaglio a fine anno in base ai risultati di bilancio effettivi”, dichiarano in una nota a Cdm finito i deputati M5S delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

Il nuovo decreto Sostegni bis approvato oggi prevede anche “altre quattro mensilità di Reddito di Emergenza, 100 milioni dedicati esclusivamente alle attività colpite dalle chiusure, 500 milioni di euro ai Comuni per sostenere le famiglie in difficoltà alimentare e nel pagamento di bollette e affitti, a fianco di tante altre misure utili ad accompagnare il Paese fuori dall’emergenza”.

Nel decreto anche una nuova norma anti-licenziamenti voluta dal ministro del Lavoro Orlando

A quanto si apprende da fonti di governo, è entrata all’ultimo nel decreto Sostegni bis approvato oggi in Cdm una norma “anti-licenziamenti’ voluta dal ministro del Lavoro, il dem Andrea Orlando. Per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno il blocco dei licenziamenti è prorogato al 28 agosto. Dal primo luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizioni che non licenzino.

Tra le altre novità attese un’ulteriore proroga della sospensione dell’attività di riscossione fiscale, fino al prossimo 30 giugno. Il nuovo decreto Sostegni bis prevede inoltre altri 100 milioni per il comparto della montagna, il rifinanziamento con ulteriori 100 milioni del fondo per il wedding, 20 milioni per i parchi tematici, aiuti concreti per lo sport e per i settori ancora “ai box” a causa della pandemia.