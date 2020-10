Lo scorso luglio, dopo un anno di relazione, la conduttrice di DAZN, Diletta Leotta, e il pugile Daniele Scardina hanno posto fine alla loro storia d’amore. Un addio, però, il loro che ora sembra suonare più come un arrivederci, stando alle foto postate dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Diletta e Scardina, infatti, sono stati pizzicati insieme fuori da un hotel mentre si preparavano per affrontare una gita fuori porta. A quanto pare tra i due sembrerebbe essere tornato il sereno.

Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno di nuovo insieme?

In questi mesi i fan di Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono posti una domanda: «È davvero tutto finito tra di loro?» A quanto pare sembrerebbe proprio di no. Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 28 ottobre, ha pubblicato le immagini della conduttrice di DAZN e del concorrente di Ballando con le stelle di nuovo insieme. Lo scorso sabato a “Ballando” Scardina, parlando della sua ex, ha confessato: «È amore quello che provo». Il giorno seguente alla dichiarazione, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha immortalato la coppia all’uscita dell’hotel dove era ospite la Leotta, pronti a partire per una gita con degli amici. Insieme sono andati in Abruzzo, a fare una gita al parco nazionale della Majella, dove la conduttrice ha postato su Instagram un video girato molto probabilmente da Daniele. La sera, rientrati dall’escursione, si sono diretti insieme all’interno dell’hotel. Dunque, i due sembrerebbero essere tornati insieme, ma per ora non resta che attendere delle comunicazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

Le parole della conduttrice e non solo

Durante un'intervista al settimanale Chi in occasione dell'usciata del suo libro, Diletta Leotta aveva dichiarato: «Non rinnego niente, fra noi c'è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio libro Toretto come "il mio amore" nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo». Anche il pugile Daniele Scardina, intervistato da Chi, aveva espresso il suo pensiero sulla loro storia d'amore: «Io la amo e non l'ho tradita, Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così. Io sono in Sardegna, lei idem. Ma non insieme. Purtroppo».