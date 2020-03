Diletta Leotta post Instagram in sostegno di Milano, la principale regione italiana colpita dall’emergenza Coronavirus. «MilanoNeverStops», queste le parole usate dalla bella conduttrice per ‘caricare’ la sua città d’adozione, dove lei vive e lavora.

Diletta Leotta post Instagram per Milano, indosso solo una t-shirt: forme pazzesche in mostra

Studia ed evidenzia i suoi appunti, Diletta Leotta, e si fa immortalare seduta ad un tavolo, con occhialoni da professoressa, mentre nemmeno lei si ferma in queste ore così difficili per la Lombardia, ‘blindata’ dal nuovo decreto Conte come misura estrema al fine di tentare di arginare la preoccupante diffusione del contagio ormai anche fuori dalle zone ‘gialle’ e rosse’ della Penisola. Suadente, dolcissima nell’espressione e tremendamente sexy: la Regina di Instagram ha, anche in questa particolare occasione, mandato in visibilio i suoi oltre 6 milioni di followers perché la posa assunta nello scatto è molto, molto piccante! Indosso solo una t-shirt con la stampa sul davanti ‘MILANO NEVER STOPS’, appunto, e sotto … niente! Cosce e fianchi nudi sono in bella mostra e il particolare hot non poteva certo passare inosservato ai suoi milioni di ammiratori.

Diletta Leotta e il Coronavirus, post piccante scatena followers: «Voglio fare la quarantena con te»

«Voglio fare la quarantena con te», scrive un follower folgorato dalle forme sinuose della giornalista catanese con gli occhi da cerbiatta. Si ironizza sul dramma che attanaglia l’Italia, si sdrammatizza sotto lo scatto piccante condiviso dalla conduttrice di Dazn, che “non si ferma mai”, come la sua Milano. La Leotta, impegnata, evidentemente, con il ripasso degli appunti sulle sue dirette, oggi 8 marzo 2020 con la timida ripresa del campionato di calci di serie A, intrattiene i suoi ammiratori social con una immagine di sé che la immortala al lavoro, truccata e semi svestita. Insomma, con il suo fisico esplosivo si direbbe che sia riuscita a distrarre i followers dai cupi pensieri che attanagliano tutti noi in queste ore!