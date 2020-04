in

Diletta Leotta, classe 1991, è una conduttrice televisiva e radiofonica italiana. Ha mosso i suoi primi passi del mondo dello spettacolo lavorando per una rete locale siciliana. Poi nel 2012 è stata scelta come “meteorina” di Sky Meteo. Da dopo questa esperienza la sua carriera è decollata fino a diventare il volto noto di DAZN. Inoltre la bellissima Diletta ha affiancato Amadeus nella conduzione del 70° Festival di Sanremo 2020. La conduttrice sportiva è molto attiva anche sui social. Il profilo Instagram di Diletta Leotta è seguito da oltre 6 milioni di followers. Poche ore fa ha deciso di dare loro un “Buongiorno” davvero “piccante”. Diletta è irresistibile anche in pigiama.

Diletta Leotta Instagram: il pigiama sbottonato regala emozioni

La bellissima Diletta Leotta ha deciso di deliziare i suoi followers con una sua foto in pigiama da togliere letteralmente il fiato. La Leotta anche appena sveglia è praticamente irresistibile. I suoi ammiratori, poi, sono rimasti completamente ipnotizzati dalle sue curve generose che si intravedono dalla giacca del pigiama. Sì, avete capito bene. Il décolleté di Diletta fa capolino dal pigiama sbottonato regalando così forti emozioni a tutti quanti. Davanti a tanta “abbondanza”, i followers della conduttrice hanno liberato la loro fervida immaginazione, invadendo il post di like e commenti. Non c’è nulla da fare, è lei la regina indiscussa di Instagram.

Followers completamente ipnotizzati

L’affascinante Diletta Leotta appena sveglia in pigiama ha lasciato i suoi ammirato completamente senza parole. Un fan le ha scritto: «Vorrei essere quel bottoncino blu per vedere la felicità a un passo» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Tanto lo so che avete fatto lo zoom tutti quanti!» Un follower ha fatto notare una cosa: «Il caffè da ristretto è diventato lungo!» In molti le hanno scritto: «Ti amiamo anche senza pigiama». Infine, un fan ha posto una domanda birichina: «A quando il weekend senza pigiama?»

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Diletta Leotta (@dilettaleotta)