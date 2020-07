Eleonora Pedron compleanno romantico in riva al mare tra le braccia del suo Fabio Troiano. La ex Miss Italia spegne 38 candeline ed è più in forma e bella che mai! Proprio l’attore ha condiviso un tenero scatto su Instagram in cui lui e la bella Eleonora stanno per scambiarsi un bacio in riva al mare. Poche parole in didascalia: “E quindi, buon compleanno”.

Eleonora Pedron: compleanno romantico con il suo Fabio Troiano

Una love story, la loro, che procede a gonfie vele e lontana dal gossip, quasi a volersi preservare dal tipico chiacchiericcio estivo dei giornali di cronaca rosa. Un atteggiamento che a quanto pare fa bene all’amore, quello con la ‘A’ maiuscola. La coppia si trova in vacanza in Puglia, ed è inseparabile da circa un anno, quando decise di uscire allo scoperto. “L’ho conosciuto in viaggio, eravamo in treno nella stessa carrozza e ci siamo detti le prime parole solo quando siamo arrivati a destinazione: bisogna saperli prendere i treni quando passano!”, disse in una intervista a Verissimo la ex moglie di Max Biaggi. Da allora lei e Troiano non si sono più lasciati.

«Femmina straordinaria!»: la ex Miss Italia perfetta in bikini

La ex Miss Italia 2002 è stata a lungo legata a Max Biaggi, da cui ha avuto due figli. I due ex sono in ottimi rapporti. “Oggi sono di nuovo innamorata: Fabio è semplice, mi ha fatto tornare il sorriso”, ha detto qualche mese fa la bella Eleonora che, da quando è di nuovo innamorata, brilla di una rinnovata luce. Strepitosa in bikini, sul suo Instagram nel dispensare consigli di bellezza e cosmetici ad hoc per avere una pelle di seta, fa lei da testimonial ai prodotti pubblicizzati. In costume, è ritratta di profilo e l’occhio dei followers non può evitare di cadere proprio sul dettaglio del lato B perfetto, sodo e scolpito. “Sei una femmina straordinaria!”, ha commentato qualcuno, estasiato dinnanzi alla perfezione del suo fisico a prova di zoom! Potrebbe interessarti anche —> Ilary Blasi shopping bollente in micro shorts: arriva il commento di Totti

Visualizza questo post su Instagram …e quindi buon compleanno @eleonorapedron ❤️ Un post condiviso da Fabio Troiano (@fabiotroiano) in data: 13 Lug 2020 alle ore 1:52 PDT

(Tutte le foto sono tratte dal profilo Instagram ufficiale di Eleonora Pedron)