Elezioni amministrative 2022, dove si vota, date – Sono circa mille i Comuni in Italia che saranno interessati dalla tornata elettorale che si terrà il 12 giugno. È stata scelta tale data perché l’anno scolastico si concluderà in gran parte del Paese il 10. I seggi saranno aperti nella sola giornata di domenica dalle ore 07:00 fino alle ore 23:00. Nei Comuni con più di 15.000 abitanti, laddove si rendesse necessario un ballottaggio esso si svolgerà due settimane dopo il primo turno delle amministrative, ossia domenica 26 giugno. Vediamo quali sono le città interessate.

Elezioni amministrative 2022, quali sono i comuni dove si vota: le date, cosa c’è da sapere

Il 12 giugno le urne si apriranno in tutta Italia e non solo nei circa mille comuni in cui si eleggeranno sindaci e consigli. Si voterà anche per i cinque referendum abrogativi in materia di giustizia promossi da Lega e radicali. In origine, i quesiti presentati erano sei, ma uno è stato dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale. Dove si vota per le amministrative? In queste elezioni del 2022 saranno 978 i Comuni dove si eleggerà un nuovo sindaco, per un totale di quasi 9 milioni di italiani chiamati alle urne. Si parla di ventisei i capoluoghi o co-capoluoghi di provincia, di cui quattro anche di regione (Genova, L’Aquila, Palermo e Catanzaro). Quali sono i capoluoghi interessati? Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Catanzaro, Como, Cuneo, Frosinone, Genova, Gorizia, L’Aquila, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo. Le altre principali città italiane non capoluogo in cui si svolgeranno le elezioni amministrative del 2022 sono Torre Annunziata, Nocera Inferiore, Ischia, Sesto San Giovanni, Martina Franca e Carrara.

Speciale elezioni amministrative

Il turno ordinario annuale di elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario, si svolgerà, come dicevamo, domenica 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nel giorno di domenica 26 giugno 2022. Nelle medesime date si svolgeranno le elezioni amministrative nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella Regione Autonoma della Sardegna e nella Regione Siciliana. La Regione Autonoma della Sardegna si avvarrà del Sistema informativo elettorale del Ministero dell’Interno. Nella Regione Autonoma Trentino Alto-Adige si voterà domenica 29 maggio 2022 con eventuale turno di ballottaggio per domenica 12 giugno 2022. In Valle d’Aosta si voterà domenica 15 maggio 2022 con eventuale turno di ballottaggio per domenica 29 maggio 2022. Leggi anche l’articolo —> Referendum 2022, quanto guadagna uno scrutatore: compenso e requisiti