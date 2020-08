Saluta i followers con fare ammiccante e posa ammaliante Elisa Isoardi, giunta al termine del Ferragosto in una location da sogno. Oggi in vacanza da qualsivoglia impegno lavorativo, l’ormai ex conduttrice de La prova del cuoco riacquista le energie in vista della nuova stagione. Nella quale non mancheranno gli incarichi televisivi sebbene ‘orfana’ della sua ultima avventura alla guida del programma ereditato dalla Clerici. Un addio sofferto quello di Elisa, per giorni con il fiato sospeso a causa dell’incertezza sul futuro professionale.

Elisa Isoardi oggi, una musa a bordo piscina: outfit brillante

“La chiami pure strizza. – aveva rivelato Elisa in un’intervista al settimanale Oggi – Certo che ce l’ho avuta! Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto”. Così si era confessata al magazine dopo aver conosciuto le decisioni del direttore di rete al quale, ha rivelato: “Scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo”. Non ha mollato la presa Elisa e, in attesa di tornare con il nuovo incarico a Check up e la partecipazione a Ballando con le stelle, si gode le vacanze. E nel mezzo di un agosto rovente, agita i sonni degli italiani. “Buona notte di Ferragosto ragazzi”, scrive la Isoardi scaldando gli animi.

“Spettacolo Elisa”, “Una cometa”

A bordo piscina in una mise dorata dallo scollo a incrocio e dalle aperture audaci, Elisa ammicca all'obiettivo con un bicchiere in mano. "Se mi vieni in sogno sarà sicuramente una buona notte", scrive qualcuno scalpitante di rivederla in un'altra dimensione. "Spettacolo Elisa", "Una cometa", "Che gambe mamma mia", "Magnifica", "Sublime", "Attraente". Fa breccia ancora una volta nel cuore dei followers che non smettono di elogiarla: "Sei meravigliosa stasera Elisa mia. Più bella e seducente che mai! Ma cos'è che nel tempo ti rende via via più magica, strepitosa, affascinante agli occhi del mondo intero? Hai un sorriso disarmante. Sei di una dolcezza senza precedenti. Riusciresti inconsapevolmente a 'scuotere' ogni forma di indifferenza e di astuto silenzio".