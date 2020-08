Scalda il Ferragosto degli italiani Cristina Parodi: la conduttrice piemontese si mostra oggi su Instagram intenta nei preparativi di una cena in Sardegna scatenando critiche e indignazione da parte dei followers. Vacanze all’insegna della serenità per la giornalista, che non esita ad apparire sul social senza trucco e filtri. Abbronzatissima e sorridente, la cinquantacinquenne di Alessandria si lascia immortalare in un coloratissimo abito mentre si accinge a brindare.

Cristina Parodi oggi: pioggia di critiche per le vacanze spensierate e ‘ostentate’

“Negroni di categoria e dentice alla griglia. – scrive la Parodi nella didascalia del post arrivato alla vigilia di Ferragosto – E poi amici veri. Buon Ferragosto a tutti”, un augurio poco apprezzato da qualcuno. “E un bel brindisi alla vergogna no?? – scrivono gli haters stizziti – E una preghiera ai morti di Covid a Bergamo? Quando qualcuno a fine febbraio diceva di uscire a festeggiare… Spero che ci sia un Dio a fare giustizia… dubito però in questa vita”. Cristina, moglie di Giorgio Gori, sindaco della città orobica, è bersaglio facile per il social. E il disappunto si moltiplica tra i commenti: “Questa è la loro vita: – scrive qualcun altro – mare, pranzi, cene, aperitivi. Che squallore! Si divertono e lo mostrano. Abbiate la dignità (sempre se ve n’è rimasta) di non mostrare foto di felicità assurda perché tanta gente piange i propri cari. Vergogna, abbiate rispetto”. E poi: “Ridicola”, “Na vitaccia”.

“Mamma mia come sei invecchiata!”

Il livore nei confronti della giornalista si traduce anche in critiche sull’aspetto fisico: “Mamma mia come sei invecchiata! – sottolinea qualcuno – ma è il sole che riduce così?”. “Sembri Marta Marzotto!”, incalza qualcun altro che però tiene a precisare: “Sembri eh…”. Non mancano, tuttavia, gli ammiratori che continuano a vedere Cristina con occhi diversi: “Che meraviglia! – dicono – non esistono parole. Bellissima, affascinante e sensualissima. Mi perdo in te veramente”, “Più passa il tempo e più piace sta ragazza”, “Stupenda! Una donna di classe, intelligente e di grande cultura”. >> Gabriella Farinon, la Signorina Buonasera si racconta a “Io e Te”: «Ecco cosa rispondo agli ‘spasimanti’»