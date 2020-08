Non si cura delle critiche Gigi Buffon spensierato in vacanza con Ilaria D’Amico: la conduttrice, fresca di annuncio di addio al calcio e pronta a lanciarsi in nuove sfide, è finita nel mirino del social per uno scatto di famiglia. Quella allargata, composta dal portiere e dalla giornalista e dai rispettivi figli nati da relazioni precedenti. Con loro, naturalmente, anche il piccolo di casa, Leopoldo Mattia, unico frutto dell’amore tra i due. Le immagini, condivise da Buffon e ripostate dal settimanale Gente, hanno fatto il giro del social, non senza aspre critiche per la conduttrice.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico vacanze in famiglia: foto sotto accusa

“Dopo l’eliminazione della sua Juventus dalla Champions League, – si legge sull’account Instagram di Gente che riprende il ritratto della famigliola – Gigi Buffon si sta godendo qualche giorno di vacanza prima di ricominciare la preparazione in vista della prossima stagione calcistica, al via il 19 settembre. Il senatore bianconero è sulla riva di un torrente, – spiega il magazine – tra la Liguria e la Toscana, con la compagna Ilaria D’Amico e i tre figli: Leopoldo Mattia, 4 anni, avuto dalla conduttrice Sky, David Lee, 10, e Louis Thomas, 12, nati dalle nozze con l’ex moglie Alena Seredova. ‘Mauritius? No, Lunigiana’, scrive il portierone. Anche per loro l’estate è tutta italiana!”. La D’Amico abbraccia due dei ragazzi, ma i tre bambini immortalati nella foto non sembrano corrispondere a didascalia.

“E mi sembrava strano che la D’Amico abbracciasse il figlio della Seredova”

"La compagna di Buffon – precisa un utente sotto lo scatto – sta abbracciando suo figlio, non quello della Seredova", tiene a sottolineare. "Dei figli di Buffon si vedono solo due, – fa subito eco un altro follower – l'altro abbracciato alla D'Amico è il figlio di lei con un altro. Non l'ho mai vista abbracciata ad un figlio di lui e della Seredova", puntualizzano allora. "Alena tutta la vita", dicono non mostrando particolare simpatia per la compagna del portiere. "E mi sembrava strano che lei abbracciasse il figlio della Seredova", chiosano dunque pungenti.