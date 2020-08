Le ventenni non hanno che da imparare: Elisabetta Canalis, che il prossimo 12 settembre compirà 42 anni, è di quelle donne destinate a non “invecchiare” mai. Anzi, forse è più bella oggi di quanto non fosse anni fa quando ballava in coppia con Maddalena Corvaglia sul bancone di ‘Striscia la notizia’, il tg satirico di Antonio Ricci che le ha dato fama e successo. Si può essere una “velina” per sempre? A guardare l’ultimo post apparso sul profilo Instagram di Elisabetta Canalis verrebbe da dire: ‘assolutamente sì’. Fisico statuario, è in forma fisica smagliante.

Elisabetta Canalis Instagram paradisiaca in riva al mare, quanta bellezza: «Non invecchi mai»

Elisabetta Canalis sempre più attraente. L’ultima foto realizzata a Manhattan Beach mostra la showgirl e conduttrice distesa sulla spiaggia intenta a prendere il sole. Occhi socchiusi, corpo da favola e gambe sinuose: questi gli ingredienti dello scatto mozzafiato, che nel giro di poche ore è stato sommerso da “mi piace” ed enormi complimenti. A rendere ancora più intrigante la foto i lacetti birichini del costume color pesca, che le sta divinamente. Come si fa a resisterle? Perfetta anche l’abbronzatura, come pure fantastici i capelli bagnati all’indietro. Insomma una foto al mare che non presenta alcuna sbavatura: la perfezione esiste e ha il volto e il corpo di Elisabetta Canalis.

«Una sirena Manhattan», fan estasiati

Oltre 80mila mi piace e decine di complimenti per la showgirl sarda, che da anni vive in America assieme al marito chirurgo italo-americano Brian Perri e alla figlia Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015 a Los Angeles. Tantissime le interazioni positive: «Fenomeno! Non invecchi mai…», ha scritto un fan; «Di una bellezza impressionante», ha aggiunto un ammiratore; «Che spettacolo», ha chiosato un utente. E ancora: «Sempre il top», «Una sirena a Manhattan», «Super proprio», «Ciaone a tutte proprio», «Sei fantastica», «prova costume superata alla grande», per citarne qualcun altro. E non è mancato chi ha fatto dell’ironia in basso al ritratto vacanziero: «Sei passabile di arresto… Un corpo che è un’arma impropria!». Leggi anche l’articolo — Elisabetta Canalis allenamenti: i consigli per stare in forma (e che forma!) in estate [VIDEO]

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Elisabetta Canalis)