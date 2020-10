Per la serie “Tutto può essere”. Su “Novella 2000”, il direttore Roberto Alessi, da sempre super informato su relazioni e amori fugaci dei vip, sgancia una nuova bomba su Elisabetta Gregoraci, protagonista del ‘Grande Fratello vip’. Dopo Mr Rain, nel cuore della 40enne si sarebbe fatto sempre più spazio un altro cantante arcinoto: Piero Barone de “Il Volo”. Possibile? Se fosse vero si tratterebbe di una love-story scoppiettante: «Ho scoperto che Elisabetta Gregoraci ha avuto un flirt (magari più che innocente) con il cantante Mr. Rain, signor pioggia, che ha conosciuto durante la settimana in cui ha presentato, prove comprese, Battiti Live, la fortunata trasmissione di Radio Norba. Mr. Rain ovviamente è italianissimo (da Tony Renis in poi i cantanti italiani adorano i nomi stranieri), visto che è lo pseudonimo di Mattia Balardi cresciuto a pane e polenta a Desenzano del Garda», ha esordito Alessi, che poi nel suo articolo ha fornito altri dettagli.

Elisabetta Gregoraci, il fidanzato segreto è Piero Barone de ‘Il Volo’? L’indiscrezione bomba

Della liason tra Elisabetta Gregoraci e Mr Rain si è parlato a lungo da Barbara D’Urso: «Da Barbarina è stato insinuato (…) che Elisabetta Gregoraci sì aveva gioito quando sulla casa del Grande Fratello Vip è arrivato l’aereo con al scritta sulla scia che diceva “Tu sei l’epicentro del mio terremoto”. Sì è un verso di una canzone di Mr Rain, ma «Mi risulta che sia un altro cantante ad aver inviato quell’aereo», mi ha detto Barbara che ha concluso «E mi dicono che fa parte di un gruppo. Vero? Falso? Possibile che chi mi ha parlato di Mr. Rain fosse su una strada sbagliata? Mi sembra strano, visto che chi me lo ha detto è molto, molto, molto vicino all’ex signora Briatore. Tra l’altro la Gregoraci proprio dentro alla casa del GfVip ha detto che fuori ha un flirt ed io ho pensa-to che potesse essere Mr. Rain», ha spiegato Roberto Alessi. Poi il nome di Barone: «Mi dicono che Elisabetta sarebbe innamorata di un cantante, ma non sarebbe Mr. Rain come ho detto, ma si tratterebbe di Piero Baroni, uno dei tre tenori (basta chiamarli tenorini) di Il Volo».

«Tutto può essere, il gossip non è una scienza esatta, di certo stride con il suo passato»

Possibile? Lo stesso direttore di ‘Novella 2000’ ne è sconvolto: «Classe 1993, tredici anni più giovane di Elisabetta, è originario di Naro, un paesino in provincia di Agrigento. Piero Barone arriva da una famiglia molto unita. Possibile che abbia preso una sbandata per una donna più grande, con un figlio di dieci, e che le abbia anche mandato un aereo per manifestarle il suo amore? Tutto può essere, il gossip non è una scienza esatta, di certo stride con il suo passato». Il giovane in passato ha vissuto due importanti storie d’amore: una con Veronica Ruggeri, l’altra con Valentina Allegri, figlia dell’ex allenatore della Juventus. «Certo, Elisabetta può far sbarellare più di un uomo (anche Mr. Rain?), ma perché Barone avrebbe dovuto scrivere il testo della canzone di un altro? Non era meglio usare il testo di ‘Grande amore’, la canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo? Sentite: “Amore, solo amore è quello che sento Dimmi perché quando penso, penso solo a te”. Aspettiamo con ansia notizie dalla casa», ha concluso sconcertato Alessi. Che ne pensate? Chissà che Alfonso Signorini stasera non tiri fuori l’argomento al ‘Gf Vip’. Leggi anche —> Elisabetta Gregoraci, la lettera di Briatore: «Viviamo, rispettandoci», lei: «Non l’ha scritta lui»