Che Elisabetta Gregoraci non fosse indigente non era certo un segreto, ma le dichiarazioni di Flavio Briatore sul tenore di vita dell’ex moglie hanno generato parecchia curiosità sul patrimonio della bella di Soverato. Indispettito dal comportamento e dalle affermazioni della showgirl, l’ex manager di Formula 1 aveva replicato per le rime su Il Fatto Quotidiano. “Passava in Sardegna due mesi l’anno, – aveva asserito Briatore snocciolando la ‘vita di sacrifici’ lamentata dalla Gregoraci – aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista…”.

Elisabetta Gregoraci, a quanto ammonta il patrimonio della showgirl calabrese

Accecato dall’ira, Briatore aveva poi proseguito: “Potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no? Non dico quanto le passo al mese, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere”. Senza rivelare di più, il proprietario del Billionaire era riuscito comunque a scatenare l’interesse del pubblico. Interesse subito appagato dalle indiscrezioni del web. Stando a quanto riferisce Leggilo.org, pare che l’assegno mensile percepito da Elisabetta si aggiri intorno agli 8 mila euro al netto delle spese extra. A questi si aggiungerebbero i beni immobili e i cachet televisivi.

Non solo assegno mensile e case di proprietà

Elisabetta – che vive con il figlio nell’appartamento di Montecarlo interamente mantenuto da Briatore – avrebbe, infatti, ricevuto dallo stesso anche un attico di proprietà a Roma e sarebbe, inoltre, in possesso delle quote di alcuni locali dell’ex marito, come il Billionaire, il Twiga e altri. Per quel che riguarda, invece, la partecipazione al GF, pare che il compenso personale della conduttrice si aggiri tra i 10 mila e i 20 mila euro a settimana, cui si sommano 8 mila euro per le ospitate settimanali in studio in caso di uscita. Il montepremi finale, però, che ammonta a ben 100 mila euro, – in caso di vittoria – sarà devoluto per metà in beneficenza. >> Elisabetta Gregoraci, il fidanzato segreto è Piero Barone de ‘Il Volo’? L’indiscrezione bomba