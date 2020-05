Bella e provocante come una pantera, sensuale e travolgente, stiamo parlando della stupenda Erica Piamonte. Il suo account Instagram vanta circa 400mila followers e una collezione di foto davvero piccanti. In ogni cosa che fa trasuda sensualità, potrebbe vestirsi con un sacco della spazzatura e rimarrebbe la più bella del mondo. Il suo ultimo post è uno di quelli che ha lasciato i fan senza fiato. L’influencer si è fatta conoscere partecipando al Grande Fratello. Una personalità che non è passata indifferente. Inoltre la Piamonte ha rafforzato la sua popolarità con la sua amicizia con la collega Taylor Mega. Un rapporto che si è dimostrato essere molto più di una semplice amicizia.

Erica Piamonte e il nuovo look

Erica Piamonte ha sconvolto tutti con il suo cambio di look. In tempi da quarantena e con i parrucchieri chiusi si sprigiona la voglia di sperimentare e cambiare, così ci siamo ritrovati una bellissima Piamonte con i boccoli. Un’acconciatura che si è dimostrata calzare perfettamente con il suo viso. Sono in tanti a chiederle come ha fatto e l’influencer non si è tirata indietro, anzi sta preparando il tutorial perfetto. Ovviamente non mancano neanche consigli di bellezza e di moda. I suoi vestiti sono sempre i più sexy ed esplosivi.

La foto in bikini e i commenti

Tra un consiglio e l’altro, Erica lascia tutti senza fiato con le sue foto bollenti. Il suo ultimo scatto profuma di estate. La vediamo nel suo giardino con indosso un bikini spettacolare. Il suo seno sembra ancora più esagerato del solito. Il suo viso mentre mima un bacio ci lascia senza fiato. Bella davvero come poche. Sono tutti impazziti per lei e per il suo scatto estivo. Non ci stupisce che in poco tempo la foto abbia fatto il giro del web collezionando un numero sproporzionato di like e commenti di approvazione. Una leonessa sensuale, come sempre. “Quanto sei bella”; “Troppo bona”; “Riccia sei spettacolare anche più di liscia”; “Sembri Shakira”; “Sei proprio super gnocca”; “Sei da impazzire”; “Complimenti, ci piaci in versione Brazil“. –> altri gossip